Жить припеваючи: сколько стоит достойная жизнь в России

Россияне рассказали, сколько нужно зарабатывать в месяц, чтобы жить достойной жизнью. Самые высокие требования — у жителей столицы. При этом половина респондентов не верит, что когда-нибудь в своей жизни достигнет достойного дохода.

Россиянам для достойной жизни нужен доход в среднем в размере 66 тыс. рублей в месяц, выяснили специалисты Финансового университета при правительстве России , передает «Российская газета».

Жителям Москвы — не менее 100 тыс., а Санкт-Петербурга — 91 тыс.

Участникам опроса задавали вопрос: «Какую сумму должен зарабатывать человек в месяц в вашем городе, чтобы жить достойно?»

Наиболее скромные представления о приличной зарплате у жителей Читы — им достаточно 50 тыс. руб. в месяц для достойной жизни. В Улан-Удэ хотели бы иметь зарплату в 54 тыс. руб., респонденты из Барнаула и Якутска — 55 тыс. руб.

Согласно данным исследования, 24% респондентов, проживающих в крупных и средних городах, заявили, что уже добились достойного уровня дохода. Больше всего этот показатель в Казани, Москве, Грозном, Махачкале и Симферополе.

При этом половина опрошенных (48%) уверены, что никогда не достигнут достойного уровня зарплат.

Еще 19% рассчитывают приблизиться к ожидаемому доходу в ближайшие пять лет. Большинство таких респондентов проживают во Владивостоке, Хабаровске, Чите, Красноярске и Якутске.

Эксперты Финансового университета также определили основные блага, необходимые человеку для достойной жизни. Это наличие квартиры или собственного дома, автомобиля, хорошее образование и медицина, спорт и хобби, полноценное питание (в том числе в ресторанах), интересная работа, путешествия, посещение выставок и театров.

Ранее похожий опрос провел сервис SuperJob. Респонденты отвечали на вопрос: «Сколько денег в месяц вам достаточно, чтобы чувствовать себя счастливым человеком?»

Оказалось, что россиянам достаточно получать от 116 тыс. до 208 тыс. руб. в месяц в зависимости от региона. При этом самые высокие требования у жителей Владивостока — им для счастья в месяц нужно 208 000 руб.

Наиболее показательную статистику недавно привел Росстат . Ведомство опросило 60 тысяч семей по всей России и выяснило, сколько денег необходимо в среднем российской семье для «сведения концов с концами». Чтобы купить самое необходимое, семье в России требуется минимальный доход в 58,5 тыс. руб., следует из данных за 2018 год.

Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц. Молодым семьям нужно как минимум 68–69 тыс. руб., неполным семьям — 62,5 тыс. руб. Семьям, состоящим только из пенсионеров, необходимо 38,3 тыс. руб., чтобы не терпеть голод.

В среднем доходы на душу населения в 2018 году, по оценке Росстата, составили 32,6 тыс. рублей.

В январе 2019 года Росстат последний раз опубликовал данные о доходах россиян по итогам месяца. На фоне пятилетнего падения реальных доходов граждан ведомство перешло на новую методику и будет публиковать данные каждый квартал, а не каждый месяц. Всего с 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11%. В январе 2019 года реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.

Исследования показывают, что россияне все больше экономят. Более половины россиян в 2018 году сократили свои расходы на одежду и развлечения, отмечалось в исследовании компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса.

Росстат же выяснил, что почти 80% российских семей испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода. 14,6% семей сталкиваются с «большими затруднениями».

У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.

Эти данные стали поводом для беспокойства в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков просил Росстат разъяснить данные о невозможности россиян купить обувь. Впоследствии он отметил, что исследование ведомства носит академический, а не прикладной характер. Песков также обратил внимание, что о результатах опроса доложено президенту Владимиру Путину

Российский лидер поставил задачу снизить к 2024 году в два раза уровень бедности в стране. То есть к 2024 году уровень бедности должен составить 6%. По итогам 2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности — 12,9% от всего населения.