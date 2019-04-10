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Второй за неделю: в работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой 

Рамблер 10 апреля 2019
Пользователи «Сбербанк Онлайн» днем 10 апреля сообщили о сбое в работе приложения. Сразу несколько обращений к Сбербанку от пользователей появилось в твиттере.
«Здравствуйте. Сегодня еще один сбой? Сбербанк Онлайн ни в приложении, ни на сайте не работает», — поинтересовалась у банка @Nia_tells 24 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Сбербанк Онлайн всё», — написал @Alekzzzzz.
Пользователь @kiergelei опубликовал скриншот из приложения с сообщением об ошибке.
«У меня тоже так», — пожаловалась @yulia__anna.
На жалобы ответили с официальной страницы Сбербанка. Пользователям принесли извинения за неудобства и попросили их воспользоваться личным кабинетом после 13:00 (по Москве).
До этого сбой в «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля: клиенты не могли провести платежи и переводы как в приложении, так и в версии для компьютеров.
В пресс-службе кредитной организации сообщали, что по техническим причинам некоторые клиенты не могли пользоваться не только «Сбербанк онлайн», но и банкоматами и терминалами. Кроме того, наблюдались проблемы в работе колл-центра банка.
По данным «Ведомостей», на устранение неполадок у банка ушло около семи часов.
Комментарии78
Личный счет , Видео , Сбербанк России
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