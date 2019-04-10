Второй за неделю: в работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

Пользователи « Сбербанк Онлайн» днем 10 апреля сообщили о сбое в работе приложения. Сразу несколько обращений к Сбербанку от пользователей появилось в твиттере.

«Здравствуйте. Сегодня еще один сбой? Сбербанк Онлайн ни в приложении, ни на сайте не работает», — поинтересовалась у банка @Nia_tells 24 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

«Сбербанк Онлайн всё», — написал @Alekzzzzz.

Пользователь @kiergelei опубликовал скриншот из приложения с сообщением об ошибке.

«У меня тоже так», — пожаловалась @yulia__anna.

На жалобы ответили с официальной страницы Сбербанка. Пользователям принесли извинения за неудобства и попросили их воспользоваться личным кабинетом после 13:00 (по Москве).

До этого сбой в «Сбербанк Онлайн» произошел 8 апреля: клиенты не могли провести платежи и переводы как в приложении, так и в версии для компьютеров.

В пресс-службе кредитной организации сообщали, что по техническим причинам некоторые клиенты не могли пользоваться не только «Сбербанк онлайн», но и банкоматами и терминалами. Кроме того, наблюдались проблемы в работе колл-центра банка.