Сюрприз с кредиткой: как банки оформляют карты без ведома клиентов

Алексеев узнал о кредитке после проверки своей кредитной истории в одном из бюро. В отделении Почта-банка подтвердили, что у них базе есть его паспортные данные и информация о выданной кредитке. При этом фотографии Алексеева в базе не оказалось, хотя это указано как обязательное условие для оформления этой карты.

Затем мужчине прислали скан заявления об открытии счета. В документе действительно были указаны его паспортные данные, но номер телефона оказался другим, а подпись вообще не была похожа на подпись Алексеева.

Москвич отказался от внутреннего расследования, которое предложили провести в банке, и решил сразу обратиться в Центробанк, Роскомнадзор и прокуратуру с заявлением о разглашении своих персональных данных. По мнению Алексеева, его данные могли передать в банк из « Почты России », где он получал посылку.

Ведущий эксперт по банковским продуктам портала «Банки.Ру» Екатерина Марцукова предположила, что речь может идти о мошенничестве со стороны сотрудника банка, который оформил карту ради отчетности.

Эксперт подчеркнула, что без активации карты никакие финансовые последствия Алексееву не грозят. Он не будет платить ни за обслуживание, ни за информирование по смс.

Другие эксперты, опрошенные «Коммерсантом», отметили, что даже неактивированная карта может стать поводом отказать клиенту в займе или снизить сумму кредита. Специалисты посоветовали проверять свою кредитную историю перед тем, как взять кредит или уехать за границу. Заказать выписку можно в любом бюро кредитных историй за 300-400 рублей либо на сайте НБКИ бесплатно дважды в год.