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Для самозанятых могут ввести пятилетние надзорные каникулы 

Российская Газета + ещё 3 20 часов назад
Фото: РИА Новости
Самозанятым, в том числе, потенциальным, по словам Силуанова, нужны какие-то стимулы. Одним из них могут стать надзорные каникулы.
"Думаю, период должен быть не менее 5 лет, чтобы в течение этого срока мы не осуществляли контрольно-надзорную деятельность за работой этих предпринимателей", — приводит цитату Силуанова "Интерфакс". — Именно такие решения мы сегодня приняли и будем выносить на правительство, когда будем совершенствовать закон о работе самозанятых".
Эксперимент по введению специального налогового режима для граждан, работающих на себя и не имеющих наемного персонала, стартовал с 2019 в четырех регионах страны — Москве, Московской и Калужской области и Татарстане. Зарегистрировавшись в специальном мобильном приложении, самозанятые могут работать без всякой отчетности. Налог — 4 процента для тех, кто работает с физлицами, и 6 процентов для оказывающих услуги ИП и организациям — также можно платить через приложение.
В 2020 году спецрежим хотят распространить на всю Россию.
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Личный счет , Интерфакс
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