«Были случаи мошенничества»: новая атака на Трампа

Американские конгрессмены требуют Дональда Трампа отчета о налогах. До 10 апреля налоговая служба США должна ответить на соответствующее письмо конгрессмена-демократа. Давление на президента усиливается из-за того, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском сговоре» провалилось. На этот раз Трампа пытаются уличить в финансовых махинациях с целью ухода от налогов. Это действительно может стоить ему президентского кресла — такой прецедент в истории США уже есть.

С требованием к налоговой службе США предоставить информацию о налоговых вычетах президента США Дональда Трампа с 2013 по 2018 год обратился конгрессмен-демократ от штата Массачусетс Ричард Нил . В своем письме в адрес руководства налогового ведомства он отметил, что хотел бы получить эти сведения до 10 апреля.

Демократы давно добиваются возможности получить налоговые декларации Трампа, чтобы выяснить, есть ли в них какие-то нарушения, связанные с уплатой налогов.

Стоит отметить, что Трамп стал единственным в современной истории США кандидатом, который не подал налоговых деклараций, мотивировав это тем, что его компании находились в процессе аудита. А недавно он заявил, что аудит в настоящий момент продолжается. Глава Белого дома связал такой интерес к своим налогам со своим «именем» и «большими цифрами», вероятно, имея в виду крупные доходы.

Он также сказал журналистам, что на этот раз демократы попросили проверить его налоги за последние шесть лет, однако ранее они требовали детализацию выплат за последние десять лет.

«Думаю, они сдаются», — сказал Трамп.

Глава аппарата администрации президента Мик Малваней заявил, в свою очередь, что налоговые декларации президента США не будут обнародованы вовсе.

По мнению чиновника, желание получить финансовые документы президента США «создает опасный прецедент».

Американская пресса в 2018 году прямо обвинила президента США в налоговых махинациях. Согласно расследованию The New York Times, Трамп получил от империи своего отца Фреда Трампа не менее $413 млн за содействие в уходе от налогов.

«Президент Трамп участвовал в сомнительных налоговых схемах на протяжении 1990-х гг., включая случаи прямого мошенничества, что значительно увеличило его состояние, полученное от родителей», — к такому выводу пришло издание по итогам своего расследования.

По данным газеты, Трамп создал подставную фирму, чтобы скрыть от налоговых органов миллионы долларов, полученные от родителей — Фред и Мэри Трамп передали своим детям более $1 млрд Эти деньги могли облагаться налогом по ставке на подарки и наследство в 55%, что составило бы не менее $550 млн, однако уплачено было только $52,2 млн налогов, что составляет около 5% от состояния, пишет The New York Times со ссылкой на «финансовые декларации и налоговые отчеты».

Адвокат Трампа Чарльз Хардер, в свою очередь, назвал публикацию газеты сфабрикованной.

«Утверждения The New York Times о мошенничестве и уклонении от налогов являются на 100% ложными и крайне порочащими. Никто не мошенничал и не уклонялся от налогов. Факты, которыми газета обосновывает свои ложные обвинения, очень неточны», — заявил Хардер.

Параллельно попытки получить налоговые декларации Трампа предпринимают и законодатели штата Нью-Йорк, где был сосредоточен бизнес нынешнего президента США. Речь идет не о федеральных налогах, а о налогах штата. При этом демократы надеются, что могут найти там нарушения.

Юрист Трампа Уильям Консовой при этом заявил, что запрос демократов из палаты представителей США по поводу налоговых деклараций главы государства нарушает предусмотренные конституцией ограничения и должен быть отклонен налоговым управлением страны.

«Когда этот ящик Пандоры откроется, последующий за этим ответ нанесет долговременный вред нашей нации», — цитирует его The Wall Street Journal.

Интерес к налогам Трампа снова усилился после дачи показаний конгрессу его личного экс-адвоката Майкла Коэна, который заявил, что Трамп указал заниженную стоимость своих бизнес-активов и понизил зарплату сотрудникам, чтобы платить меньше налогов.

Сам Коэн, исполнявший при Трампе роль «адвоката-решалы» и выплачивавший отступные его бывшим пассиям, в настоящее время находится в тюрьме. Он приговорен к трем годам заключения за сообщение ложных сведений конгрессу и нарушение законодательства.

Ряд американских обозревателей отмечает, что демократы усиливают давление на Трампа в связи с тем, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера не выявило связей команды президента с Россией.