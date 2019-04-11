Суд не разрешил списать Чечне долги за газ

Верховный суд Чечни 11 апреля отменил решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с жителей региона. Об этом сообщает ТАСС.

Также суд постановил частично удовлетворить исковые требования заместителя прокурора, просившего списать задолженность. Иск прокуратуры удовлетворили в части проведения инвентаризации компанией «Газпром межрегионгаз Грозный».

Зампрокурора заявлял, что инвентаризация долгов жителей республики не проводилась с 2013 по 2018 год.

В январе прокуратура Чечни сообщила, что по ее иску суд постановил списать долги населения за газ, ставшие «безнадежными к взысканию» из-за истечения сроков давности. В сообщении на сайте прокуратуры отмечалось, что речь идет о долгах на девять миллиардов рублей. Позже упоминание суммы пропало из заметки. В прокуратуре заявляли, что требования об оплате долгов создавали социальную напряженность.

В « Газпром межрегионгаз Грозный» заявили, что суд решил списать безнадежные долги, но конкретную сумму не указывал. «Дочка» «Газпрома» подала апелляцию на решение суда.

В Генпрокуратуре РФ иск чеченских прокуроров назвали необоснованным и пообещали провести служебную проверку.

После новостей о решении чеченского суда депутаты из Смоленской области, Башкирии и Чувашии предложили местным прокурорам тоже потребовать списания долгов за газ местных жителей.