СМИ: За два года убыток россиян на форексе превысил 200 млн руб

За последние два года в России чистый совокупный убыток граждан РФ на форекс-рынке превысил 200 млн рублей, пишет "Коммерсант" в четверг.

Газета провела анализ отчетностей самих форекс-компаний за последние 8 кварталов: именно последние два года в России фактически легализовали отрасль форекс-дилеров — компаний, которые предоставляют россиянам возможность торговать на внебиржевом рынке, главным образом, валютными парами.

Издание со ссылкой на данные Ассоциации форекс-дилеров (АФД) пишет, что по состоянию на январь текущего года число клиентов лицензированных компаний составляло 6,1 тысячи человек. Сейчас действующих компаний на этом рынке всего четыре, одна из которых — "Альфа Форекс" — получила лицензию накануне 2019 года, ее результаты в расчеты не вошли.

Лидером форекс-рынка на протяжении двух лет оставался "ВТБ Форекс". У него самые высокие объемы клиентских операций (порой свыше 1 трлн рублей за квартал).