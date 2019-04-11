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СМИ: За два года убыток россиян на форексе превысил 200 млн руб 

Прайм + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
За последние два года в России чистый совокупный убыток граждан РФ на форекс-рынке превысил 200 млн рублей, пишет "Коммерсант" в четверг.
Газета провела анализ отчетностей самих форекс-компаний за последние 8 кварталов: именно последние два года в России фактически легализовали отрасль форекс-дилеров — компаний, которые предоставляют россиянам возможность торговать на внебиржевом рынке, главным образом, валютными парами.
Издание со ссылкой на данные Ассоциации форекс-дилеров (АФД) пишет, что по состоянию на январь текущего года число клиентов лицензированных компаний составляло 6,1 тысячи человек. Сейчас действующих компаний на этом рынке всего четыре, одна из которых — "Альфа Форекс" — получила лицензию накануне 2019 года, ее результаты в расчеты не вошли.
Лидером форекс-рынка на протяжении двух лет оставался "ВТБ Форекс". У него самые высокие объемы клиентских операций (порой свыше 1 трлн рублей за квартал).
"Наибольший объем прибыльных операций также у "ВТБ Форекс", но и самые крупные убытки тоже у клиентов этой компании (192 млн рублей за два года). Клиенты "Финам Форекс" за тот же период потеряли около 9,5 млн рублей, а клиенты "ПСБ Форекс" — лишь 5 млн рублей. Совокупно по рынку потери за два года превысили 200 млн рублей без учета потерь клиентов пяти компаний, лишенных лицензий в прошлом году", — пишет "Ъ".
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Личный счет , Рынки , Газета "Коммерсантъ"
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