Россиян обрадовали ростом зарплат

Уровень зарплат россиян в первом квартале 2019 года вырос в среднем на 3-3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследования экспертов HeadHunter. Прибавку ощутили специалисты в сфере логистики, финансов, электроники и IT.

Аналитики подчёркивают, что по сравнению с прошлым годом оклады россиян выросли на 3-3,5%, при этом премиальная часть в зависимости от квалификации работника выросла по-разному. Например, специалистам, ведущим специалистам и линейным руководителям премии повысили на 10%, а сотрудникам начальных уровней всего на 2%.

Оказалось, что больше всех зарплаты выросли у логистов — в среднем на 5,3%. На втором месте расположились финансисты с показателем роста выплат на 4,7%. Далее идут специалисты в сфере электроники — 4,5% и IT — 4,1%. Меньше всех прибавку ощутили работники химпроизводства: у них денежное довольствие увеличилось всего на 0,7%.

С точки зрения территориальной расположенности самые высокие показатели роста заработных плат были зафиксированы в Южном федеральном округе — на 8,9%. Следом идёт Северо-Западный округ со значением в 6,8%. Замыкают тройку лидеров Сибирский и Уральский федеральные округа, в которых положительная динамика составила 4,5%. По данным HeadHunter, снижение реальных доходов ощуили лишь жители Дальнего Востока, где падение зарплат зафиксировано на уровне 0,7%.