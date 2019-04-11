Ничто не забыто: Чечне не простили долги за газ

Чечне не простили долги за газ. Верховный суд республики отменил прежнее решение Заводского районного суда Грозного о списании газовых долгов жителям республики на 9 млрд рублей. Оно рисковало стать опасным прецедентом для остальных регионов РФ, которые в совокупности имеют обязательства перед «Межрегионгазом» почти на 38 млрд рублей.

Населению Чечни не станут списывать долги за газ. К такому решению на фоне общероссийского скандала пришел Чеченский Верховный суд.

Высшая инстанция отменила решение Заводского районного суда Грозного о том, чтобы списать накопленные ранее долги за газ жителям республики.

«Решение Заводского районного суда Грозного отменить», — сказал судья по итогам заседания (цитата по РИА «Новости»).

По словам источника «Интерфакса», «Верховный суд Чечни отменил решение Заводского суда Грозного в части списания задолженности, однако обязал поставщика газа исполнить требование федерального закона о проведении бухгалтерского учета и отчетности». Как пояснил собеседник агентства, планируется уточнить объем необоснованно начисленных долгов.

Дело в том, что в деле изначально фигурировала цифра в 9 млрд рублей, которые, по версии прокуратуры, должна была списать сама компания, но вовремя не предприняла ряд формальных процедур, в результате чего понадобилось судебное вмешательство.

Это дело получилось очень резонансным.

Другие регионы внимательно следили за рождающимся прецедентом. Ни для кого не секрет, что долги внутренних потребителей перед «Газпромом» давно превысили десятизначную цифру. Так, например, на 1 декабря 2018 года просроченная задолженность всех категорий потребителей природного газа составила 137,7 млрд рублей.

По категории «Население» это свыше 35 млрд рублей.

На долю Чеченской республики приходится 13,3 млрд руб., однако ряд республик недалеко ушли от соседей.

В январе районный суд Грозного постановил списать долги с населения за газ на 9 млрд руб. Было заявлено, что они «безнадежны к взыскиванию». В прокуратуре республики посчитали, что эти долги и требования их погасить создавали социальную напряженность.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров заявлял, что списание долгов населения республики объясняется «спецификой региона».

Республика не должна платить за задолженность, которая образовалась во время боевых действий в Чечне, сказал он.

«Чеченский народ не должен платить за тот газ, который непонятно вообще, поступал или не поступал», — подчеркнул министр.

В «Газпром межрегионгазе» с таким подходом не согласились, обратив внимание, что долг в 9,3 млрд руб. накопился с 1 января 2007 года по 30 сентября 2015 года, когда боевых действий в Чечне уже не было.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Валерий Голубев пояснил тогда, что долги жителей Чечни возникли «в связи с низкой платежной дисциплиной населения», а не войной.

«Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним», — добавил он.

Поэтому региональный «внук» монополиста, компания «Газпром межрегионгаз Грозный», подал апелляционную жалобу на решение о списании долга.

Об этом много писали СМИ. Чувашская Республика и Смоленская область вслед за Чечней уже попросили списать им долги за газ. Аналогичные шаги по списанию коммунальных долгов могут быть предприняты в Свердловской области.

Дальше всех пошел член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный . Он предложил списать долги за газ всем россиянам, а не только населению Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявлял, что разговоры о прощенных долгах региона за газ являются «беспочвенными», подчеркивая, что суд «не списал ни одного рубля», а СМИ превращают проблему с долгами по газу в шоу.

Еще в январе глава республики отмечал, что в «Газпром межрегионгаз Грозный» на протяжении длительного времени не было четкого учета реальных потребителей.

«Договора в большинстве случаев составлялись без ведома населения. При этом в списках «потребителей» оказались десятки тысяч граждан, давно выехавших за пределы Чечни и страны, а также лица, погибшие в период военных действий», — говорил он.

«На несуществующие, нежилые дома, погибших или выехавших граждан начислялась задолженность за непотребленный газ», — пояснял Кадыров. Кроме того, тогда не было газовых счетчиков, а «огромной проблемой оставались потери при транспортировке газа».

«Если у кого-то в регионах есть проблемы с неуплатой долгов, их целесообразно решать, не упоминая при случае и без случая Чечню. У себя мы наводим порядок. И в том, что рано или поздно он будет наведен, не стоит сомневаться», — сказал он.

При этом, по данным «Газпром межрегионгаза», техническое состояние множества объектов системы газораспределения Чеченской Республики, которые не находятся в собственности группы «Газпром», является неудовлетворительным, они нуждаются в проведении реконструкции с полной заменой газопроводов. В настоящее время «Газпром» совместно с Чеченской Республикой рассматривают возможные варианты проведения данных работ и механизмы обеспечения их финансирования.