Население отказывается от сбережений на черный день

Эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) презентовали первые результаты третьей волны всероссийского обследования домохозяйств "Изучение финансового поведения населения и привычки к накоплению сбережений", проведенного по заказу Минфина и Международного банка реконструкции и развития.

Первое обследование российских семей проводилось осенью 2013 года, второе — весной 2015-го, третье — весной 2018 года. Один из главных выводов исследования: доходы населения сокращались, но неравномерно, пишет "Независимая газета".

В большей степени этот процесс затронул высокодоходные слои населения. При этом в низкодоходной группе, наоборот, наблюдался даже небольшой рост среднедушевых доходов.

"Можно предположить, что рост доходов в низкодоходной группе был связан с мерами адресной социальной поддержки населения", — не исключает автор исследования, доцент департамента социологии ВШЭ Диляра Ибрагимова.

Несмотря на то что за пять лет уровень доходов населения снизился, выросла доля домохозяйств, владеющих какими-либо финансовыми активами. В частности, если в 2013 году владели какими-либо финансовыми активами 58% россиян, то к 2018 году их доля увеличилась до 71%.

При этом под финансовыми активами исследователи, в частности, понимают текущие счета в банках, сбережения в наличных деньгах, срочные вклады, займы частным лицам, ценные бумаги, металлические счета и счета в электронных платежных системах.

"Рост охвата финансовыми активами в целом наблюдается во всех доходных группах. Главным образом "благодаря» текущим счетам", — указывают экономисты.

Среди обеспеченных россиян доля владеющих такими активами превышает 90%, тогда как среди низкодоходных групп она заметно ниже — около 65%.

"В общей же структуре финансовых активов населения выросла доля текущих счетов и срочных вкладов", — подчеркивают в ВШЭ.

Так, если в 2013 году доля текущих счетов в финансовых активах составляла 36%, то теперь она увеличилась до 40%.

При этом доля именно активно сберегающих (тех, у кого есть срочные вклады, металлические банковские счета, сбережения в наличных деньгах, ценные бумаги, то есть сбережения в узком смысле) за время обследований уменьшилась: с 45 до 41,4%. Причем доля сберегателей сократилась среди самых низкодоходных слоев — с 27% в 2013 году до 19% сберегающих в 2018-м. Домохозяйства же с самыми высокими доходами продемонстрировали обратную динамику. Здесь скорее можно говорить о восстановлении сберегательного поведения, следует из результатов исследования. Так, во время первой волны обследования у 60% обеспеченных домохозяйств были сбережения. К моменту второго замера их доля снизилась — до 55%. Однако теперь она возросла до 58%, следует из презентации специалистов ВШЭ.

Примечателен и тот факт, продолжают авторы исследования, что наибольший рост долговой нагрузки за пять лет также показывают наиболее высокодоходные домохозяйства.

По мнению экспертов "НГ", подобные замеры финансового поведения россиян вряд ли откроют что-то новое российским властям.

"Подобные исследования проводятся различными организациями, и в том числе Центробанком", — напоминает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Можно сделать вывод, что с деньгами у людей по-прежнему проблемы, что люди отказываются от сберегательной модели поведения, потому что сберегать им, по сути, нечего, отмечает старший аналитик аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова . В этом смысле сокращение доли сберегателей также является следствием снижения реальных доходов населения.