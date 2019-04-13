Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.33
$
64.40
72.72
72.95
Прогноз
15.04 – 22.04
$
66.00
74.10
Индексы и котировки Brent
71.55
+0.00 Золото
1290.52
–0.03 РТС
1253.44
+0.26
Динамика валют
EUR / USD
12.04
1.1300
+0.0082
29.03
1.1218
09.04
29.03
18.03

Китайский миллиардер назвал переработки «благословением» 

Lenta.ru + ещё 4 54 минуты назад
Фото: Reuters
Основатель и глава китайского интернет-холдинга Alibaba Group Джек Ма высказался о пользе сверхурочной работы. Его слова передает Reuters.
В своем обращении к сотрудникам Alibaba Ма выступил в защиту графика «996», который подразумевает работу по 12 часов шесть дней в неделю.
«Работа в таком темпе — огромное благословение», — отметил он, добавив, что не у каждого есть возможность сколько работать.
По мнению Ма, большое количество работы позволяет добиться желаемого.
«Если вы не тратите больше времени и энергии, чем другие, то как вы станете успешным?», — поинтересовался он.
Alibaba Group была основана Джеком Ма в 1999 году как торговая онлайн-площадка. В дальнейшем она расширялась за счет отдельных подразделений, отвечающих за электронные платежи, облачные сервисы, доставку еды. Главным образом холдинг известен благодаря своему флагманскому интернет-магазину AliExpress.
В 2018 году Ма объявил о скором уходе из бизнеса и намерении передать управление компанией исполнительному директору Дэниелу Чжану.
Последние новости
ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой С-500 оказался почти готов В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики
Комментарии
Личный счет , Alibaba , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыт «план Б» на случай санкций против госбанков4
Не удержались: США нанесли новый «удар» по Венесуэле68
Удар по Минску: Москва ввела запреты268
Никого не просили: Чечня оправдалась за газовый скандал
Названа самая коррумпированная отрасль России13
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
«План Б»: Украина подготовилась к прекращению транзита
Экономика
США объявили решение по «Северному потоку — 2»
Компании
Против России: Вашингтон «придушит» Москву санкциями
Экономика
«Обнаглели»: Москва меняет отношение к Лукашенко
Экономика Статьи
ЦБ отозвал лицензию у московского банка
Экономика
Дачникам разъяснили их новые права
Недвижимость
Удар по России: Киев запретил банки
Экономика Статьи
США признали бессилие: «Северный поток-2» не остановить
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение