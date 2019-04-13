Китайский миллиардер назвал переработки «благословением»

Основатель и глава китайского интернет-холдинга Alibaba Group Джек Ма высказался о пользе сверхурочной работы. Его слова передает Reuters.

В своем обращении к сотрудникам Alibaba Ма выступил в защиту графика «996», который подразумевает работу по 12 часов шесть дней в неделю.

«Работа в таком темпе — огромное благословение», — отметил он, добавив, что не у каждого есть возможность сколько работать.

По мнению Ма, большое количество работы позволяет добиться желаемого.

«Если вы не тратите больше времени и энергии, чем другие, то как вы станете успешным?», — поинтересовался он.

Alibaba Group была основана Джеком Ма в 1999 году как торговая онлайн-площадка. В дальнейшем она расширялась за счет отдельных подразделений, отвечающих за электронные платежи, облачные сервисы, доставку еды. Главным образом холдинг известен благодаря своему флагманскому интернет-магазину AliExpress.

В 2018 году Ма объявил о скором уходе из бизнеса и намерении передать управление компанией исполнительному директору Дэниелу Чжану.