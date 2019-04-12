Чечня оправдалась за возврат долгов за газ

Власти Чечни никогда не просили о списании ее жителям всех долгов по газу. Об этом заявил пресс-секретарь главы республики Рамзана Кадырова Альви Каримов , пишет «Коммерсантъ».

«Речь никогда не шла и не идет о списании оптом каких-то долгов и так далее. Руководство республики в своих выступлениях предлагало, чтобы индивидуально с каждым человеком разбирались», — пояснил он, указав на многочисленные случаи, когда, например, с одним плательщиком заключено несколько договоров.

«Верховный суд обязал, чтобы была проведена инвентаризация… Нужно сесть и навести порядок», — сказал пресс-секретарь.

Каримов также назвал сумму списанных долгов в девять миллиардов рублей не соответствующей действительности. По его словам, в решении суда речи о списании именно этой суммы не шло. «Это кто-то запустил, и все тиражировали то, что одно издание где-то сказало», — пояснил представитель Кадырова.

Верховный суд Чечни 11 апреля отменил решение о списании жителям республики долгов за газ на девять миллиардов рублей. Это решение было принято судом в Грозном и затем обжаловано организацией «Газпром межрегионгаз Грозный».

В этот же день Кадыров попросил компанию списать населению некоторые долги за газ «в силу сложившихся особых обстоятельств». Он пояснил, что организация несколько лет не проводила инвентаризацию активов и обязательств, в результате чего сейчас невозможно определить, какова точная сумма задолженности жителей республики за газ, и установить долги, которые нельзя взыскивать по закону.