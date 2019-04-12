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Начальник управления президента объяснил рост своего дохода в шесть раз 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, который задекларировал в 2018 году 61 миллион рублей, объяснил увеличение дохода продажей недвижимости.
"Зарплата, плюс я заключил договор продажи недвижимости (чтобы купить новое жилье, так как семья увеличивается), получил доход и вложил в долевое строительство", — сказал Новиков РИА Новости.
В 2017 году его доход составил 10,86 миллиона рублей.
В пятницу администрация Кремля опубликовала сведения о доходах своих сотрудников. Полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров задекларировал в 2018 году доход больше других сотрудников администрации президента — более 657 миллионов рублей. На втором месте по объему задекларированных доходов первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко. Его доход в 2018 году составил 66,63 миллиона рублей.
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Личный счет , Игорь Комаров , Сергей Новиков , Сергей Кириенко , Администрация Президента РФ , РИА Новости
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