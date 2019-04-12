Начальник управления президента объяснил рост своего дохода в шесть раз

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков , который задекларировал в 2018 году 61 миллион рублей, объяснил увеличение дохода продажей недвижимости. "Зарплата, плюс я заключил договор продажи недвижимости (чтобы купить новое жилье, так как семья увеличивается), получил доход и вложил в долевое строительство", — сказал Новиков РИА Новости. В 2017 году его доход составил 10,86 миллиона рублей. В пятницу администрация Кремля опубликовала сведения о доходах своих сотрудников. Полпред в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров задекларировал в 2018 году доход больше других сотрудников администрации президента — более 657 миллионов рублей. На втором месте по объему задекларированных доходов первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко . Его доход в 2018 году составил 66,63 миллиона рублей.