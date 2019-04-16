Кого «отпустят» на ипотечные каникулы

Ипотечные каникулы смогут получить физические лица, которые взяли кредит на сумму не более 15 млн рублей, позже максимальный размер кредита определит правительство РФ , в том числе и с учетом региональных особенностей.

Соответствующие нормы содержатся в подготовленном ко второму чтению законопроекте о предоставлении "ипотечных каникул" гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Законопроект планируется рассмотреть на заседании Госдумы 16 апреля.

Согласно итоговой версии законопроекта, заемщик вправе в любой момент в течение времени действия ипотечного договора обратиться в банк с просьбой о предоставлении льготного периода на срок не более 6 месяцев. В течение этого периода заемщик может либо уменьшить размер выплат, либо приостановить их.

Под "ипотечные каникулы" могут подпасть договоры, отвечающие трем условиям: ранее положения ипотечного договора не изменялись по требованию заемщика, предметом ипотеки является единственное жилое помещение заемщика, заемщик находится в трудной жизненной ситуации.

В проекте закона определены пять критериев трудной жизненной ситуации, два из них претерпели изменения по сравнению с принятым в первом чтении документом. Так, на предоставление "ипотечных каникул" по-прежнему могут претендовать граждане, зарегистрировавшиеся в качестве безработных, инвалиды I или II группы, граждане, признанные временно нетрудоспособными на срок более 2 месяцев. В итоговой версии документа уточняется, что на ипотечные каникулы может претендовать заемщик в случае снижения дохода на 30% (рассчитывается за 2 месяца перед обращением по сравнению со среднегодовым значением). При этом для получения каникул размер среднемесячных выплат по ипотеке должен превышать 50% от среднемесячного дохода, ранее это ограничение не указывалось.

На ипотечные каникулы смогут претендовать граждане, у которых увеличилось количество лиц, находящихся на их иждивении (это несовершеннолетние или инвалиды I и II группы), но только если совокупный доход заемщика снизился на 20%, а выплаты по ипотеке в итоге стали превышать 40% от среднемесячного дохода.

В законопроекте прописывается, что правительство должно будет определить максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены "ипотечные каникулы", данный уровень может быть определен с учетом региональных особенностей. При этом до введения правительством предельного уровня предлагается установить его на уровне не более 15 млн рублей. В итоге было учтено замечание комитета по финансовым рынкам Госдумы, который ранее в своем отзыве на законопроект предлагал не распространять каникулы на ипотечные кредиты, полученных на приобретение жилья, которое можно отнести к "сегменту предметов роскоши".

Ко второму чтению законопроект был дополнен нормой, согласно которой все ипотечные договоры должны будут на первой странице содержать уведомление о праве заемщика на каникулы в случае выполнения выше описанных условий. Также предлагается исключать из кредитной истории граждан информацию об ипотечных каникулах.

В соответствии с ранее озвученным поручением президента РФ под действие закона подпадут и ранее выданные ипотечные кредиты. При этом, согласно поправкам, на 3 месяца сдвигается срок вступления закона в силу. Предполагается, что он вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.