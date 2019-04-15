В Госдуме рассказали, кто имеет право на перерасчет пенсии

Депутат Государственной Думы Дмитрий Ионин объяснил, кто имеет право на перерасчет пенсионных выплат из-за неучтенного стажа работы, сообщает Ura.ru. Он уточнил, что многие граждане России попросту не знают, что могут получить надбавку к пенсии.

Депутат сообщил, что вопрос дополнительных выплат относится в первую очередь к жителям регионов. Именно там, по его словам, находится большее количество вредных производств. Ионин уточнил, что, в том числе, речь идет о ветеранах крупных предприятий, сообщает RT.

Помимо этого на перерасчет могут рассчитывать граждане, которые служили в армии, были арестованы необоснованно, находились в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, ухаживали за инвалидами или сами были временно нетрудоспособными, а также жены военных, цитирует депутата Газета.ру.