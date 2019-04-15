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Минус налог: миллионы россиян могут избавить от НДФЛ 

Рамблер + ещё 42 1 час назад
Около 15% работающих россиян могут избавить от уплаты налога на доходы физических лиц, рассказал «Известиям» собеседник в аппарате Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Трудовой кодекс запрещает платить работникам меньше минимального размера оплаты труда. Минимальный размер оплаты труда равен прожиточному минимуму. Средний по стране прожиточный минимум составляет 11,3 тысячи рублей.
При этом на руки после вычета НДФЛ работники могут получать меньше, а именно те, кто зарабатывает до 13 тысяч. Согласно подсчетам Росстата, в 2017 году таковых было 11 миллионов, то есть 15,2% всех работающих россиян.
По словам собеседника «Известий» в аппарате Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, зарабатывающие меньше прожиточного минимума работники могут быть избавлены от уплаты НДФЛ. Консультации по этому вопросу предусмотрены соглашением между сторонами на 2018-2020 годы.
В комиссию по регулированию социально-трудовых отношений входят представители правительства, профсоюзов и объединений работодателей.
Комментарии230
Личный счет , Видео , Росстат , газета "Известия"
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