За «чудо-сковородку»: как на россиян обманом оформляют кредиты

Телеканал «Звезда» рассказал , что россияне столкнулись с мошенниками, которые оформляют на них кредиты под видом продажи «чудо-сковородок» или медицинских услуг.

С подобным обманом столкнулась пенсионерка Светлана Жукова. Мошенники представились врачами и диагностировали у нее ишемию и заболевание суставов. Женщина подписала договор с «медиками» и только дома поняла, что стала должником банка.

Другая россиянка — Любовь Коробейник, получающая пенсию в восемь тысяч рублей, подписала кредитный договор на 80 тысяч рублей. По словам женщины, кредит ей навязали сотрудники клиники, заявившие, что одно из проведенных ей исследований не входит в бесплатную диагностику.

Пенсионерка Ирина Егорова из Чебоксар стала жертвой ТВ-шоу, продававшего «чудо-кастрюли» и «чудо-сковородки». Продавцы утверждали, что обычная посуда опасна для здоровья и предлагали купить их кастрюли за сто тысяч рублей. Женщина поверила в «целебные свойства» посуды и взяла кредит.

Юрист Екатерина Нечаева рассказала «Звезде», что в таких ситуациях следует сразу же писать претензию, требовать расторжения договора, обращаться в полицию и суд. Опрошенные телеканалом эксперты посоветовали внимательно читать любой договор перед подписанием.

Ранее «Коммерсант» рассказал , что банки могут оформлять кредитные карты без ведома клиента. Москвич Владимир Алексеев рассказал изданию, что нежеланную кредитку ему оформил Почта-банк. Мужчина узнал о ней после проверки своей кредитной истории в одном из бюро. По мнению Алексеева, его данные могли передать в банк из « Почты России », где он получал посылку. Ведущий эксперт по банковским продуктам портала «Банки.Ру» Екатерина Марцукова предположила, что речь может идти о мошенничестве со стороны сотрудника банка, который оформил карту ради отчетности.

Без активации карты никакие финансовые последствия человеку не грозят. Однако даже неактивированная карта может стать поводом отказать клиенту в займе или снизить сумму кредита.