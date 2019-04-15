Телеканал «Звезда» рассказал, что россияне столкнулись с мошенниками, которые оформляют на них кредиты под видом продажи «чудо-сковородок» или медицинских услуг.
С подобным обманом столкнулась пенсионерка Светлана Жукова. Мошенники представились врачами и диагностировали у нее ишемию и заболевание суставов. Женщина подписала договор с «медиками» и только дома поняла, что стала должником банка.
Другая россиянка — Любовь Коробейник, получающая пенсию в восемь тысяч рублей, подписала кредитный договор на 80 тысяч рублей. По словам женщины, кредит ей навязали сотрудники клиники, заявившие, что одно из проведенных ей исследований не входит в бесплатную диагностику.
Пенсионерка Ирина Егорова из Чебоксар стала жертвой ТВ-шоу, продававшего «чудо-кастрюли» и «чудо-сковородки». Продавцы утверждали, что обычная посуда опасна для здоровья и предлагали купить их кастрюли за сто тысяч рублей. Женщина поверила в «целебные свойства» посуды и взяла кредит.
Юрист Екатерина Нечаева рассказала «Звезде», что в таких ситуациях следует сразу же писать претензию, требовать расторжения договора, обращаться в полицию и суд. Опрошенные телеканалом эксперты посоветовали внимательно читать любой договор перед подписанием.
Ранее «Коммерсант» рассказал, что банки могут оформлять кредитные карты без ведома клиента. Москвич Владимир Алексеев рассказал изданию, что нежеланную кредитку ему оформил Почта-банк. Мужчина узнал о ней после проверки своей кредитной истории в одном из бюро. По мнению Алексеева, его данные могли передать в банк из «Почты России», где он получал посылку. Ведущий эксперт по банковским продуктам портала «Банки.Ру» Екатерина Марцукова предположила, что речь может идти о мошенничестве со стороны сотрудника банка, который оформил карту ради отчетности.
Без активации карты никакие финансовые последствия человеку не грозят. Однако даже неактивированная карта может стать поводом отказать клиенту в займе или снизить сумму кредита.