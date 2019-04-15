Не продержатся: у 40% россиян нет сбережений

40% россиян не имеют сбережений, свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы «Суперджоб».

Среди мужчин таковых — 41%, среди женщин — 39%. Среди опрошенных моложе 24 лет не имеют сбережений 27%, среди 25-34-летних — 40%, среди 35-44-летних — 43%, среди 45-летних и старше — 42%.

Среди тех, чей ежемесячный доход не превышает 25 тысяч рублей, сбережений не имеют 37%, среди граждан с доходом от 25 тысяч до 34,9 тысячи — 45%, с доходом 35-44,9 тысячи — 41%, с доходов от 45 тысяч — 37%.

16% опрошенных имеют сбережения, однако в случае внезапного лишения всех источников дохода смогут «продержаться» на них меньше месяца.

Сбережений 21% граждан хватит на один-два месяца, 12% — на три-шесть месяцев, 6% — на полгода-год. Более чем на год сбережений хватит лишь 5% опрошенных.

В опросе «Суперджоба», который проводился 1-4 апреля в 368 населенных пунктах во всех округах России, поучаствовали 1,6 тысячи экономически активных совершеннолетних граждан.