Правительство опровергло отмену налогов для малоимущих

Вопрос отмены подоходного налога (НДФЛ) для малообеспеченных граждан не обсуждался Российской трехсторонней комиссией (РТК) при правительстве России по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает ТАСС.

«В плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится», — добавили в аппарате комиссии.

Представитель РТК уточнил, что совещаний на эту тему не запланировано.

Планы работы комиссии формируются на основе генерального соглашения между сторонами социального партнерства, в котором не зафиксирована тема освобождения от уплаты НДФЛ.

Ранее газета «Известия» сообщала со ссылкой на РТК, что россиян с низкой зарплатой могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Было заявлено, что снижение налоговой нагрузки коснется тех жителей страны, которые получают зарплату на уровне 11,2 тысячи рублей и после уплаты налогов у них на руках остается меньше прожиточного минимума.