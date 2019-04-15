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Правительство опровергло отмену налогов для малоимущих 

Lenta.ru + ещё 19 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вопрос отмены подоходного налога (НДФЛ) для малообеспеченных граждан не обсуждался Российской трехсторонней комиссией (РТК) при правительстве России по регулированию социально-трудовых отношений, сообщает ТАСС.
«В плане на ближайшее полугодие этот вопрос не значится», — добавили в аппарате комиссии.
Представитель РТК уточнил, что совещаний на эту тему не запланировано.
Планы работы комиссии формируются на основе генерального соглашения между сторонами социального партнерства, в котором не зафиксирована тема освобождения от уплаты НДФЛ.
Ранее газета «Известия» сообщала со ссылкой на РТК, что россиян с низкой зарплатой могут освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Было заявлено, что снижение налоговой нагрузки коснется тех жителей страны, которые получают зарплату на уровне 11,2 тысячи рублей и после уплаты налогов у них на руках остается меньше прожиточного минимума.
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Личный счет , Правительство РФ , газета "Известия" , ИТАР-ТАСС
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