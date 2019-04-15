Кремль отреагировал на идею освободить малоимущих от налогов

В Кремле пока нет четкой позиции по предложению об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих граждан России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он отметил, что обсуждение подобных идей находится в компетенции правительства.

«Если я не ошибаюсь, то какой-то четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу, но что касается хода обсуждения этой идеи, то я прошу вас адресовать вопрос в правительство», — заявил официальный представитель Кремля.

В самом правительстве ранее заявили, что обсуждения подобной инициативы в кабмине нет.