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Кремль отреагировал на идею освободить малоимущих от налогов 

Lenta.ru + ещё 1 50 минут назад
Фото: РИА Новости
В Кремле пока нет четкой позиции по предложению об освобождении от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих граждан России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Он отметил, что обсуждение подобных идей находится в компетенции правительства.
«Если я не ошибаюсь, то какой-то четкой, выработанной, сформулированной позиции в настоящий момент нет по этому вопросу, но что касается хода обсуждения этой идеи, то я прошу вас адресовать вопрос в правительство», — заявил официальный представитель Кремля.
В самом правительстве ранее заявили, что обсуждения подобной инициативы в кабмине нет.
В понедельник, 15 апреля, «Известия» сообщили о том, что Российская трехсторонняя комиссия при правительстве России рассматривает вопрос об отмене НДФЛ для малоимущих граждан. Речь идет о россиянах с зарплатами ниже 11,2 тысячи рублей.
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Личный счет , Правительство РФ , газета "Известия"
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