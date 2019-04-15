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Названы имеющие право на перерасчет пенсий россияне 

Lenta.ru 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал, кто может получить дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам чиновника, этот относится в основном к ветеранам всех крупных предприятий и жителям регионов, где много вредных производств. Ионин привел в пример жителя Свердловской области, которому сделали перерасчет пенсии за 12 лет и выплатили 370 тысяч рублей за неучтенный стаж работы с тяжелыми условиями на Крайнем Севере.
По словам депутата, только в одной Свердловской области насчитываются сотни тысяч человек с особым неучтенным рабочим стажем.
Кроме того, на дополнительные выплаты могут рассчитывать служившие в армии, жены военных, а также люди, которых необоснованно арестовали. Также за перерасчетом могут обратиться те, кто находился в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, ухаживал за инвалидами или сам был временно нетрудоспособен.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что у правительства все готово для того, чтобы исполнить указ президента России Владимира Путина о достижении всех пенсий россиян уровня прожиточного минимума по региону.
Депутаты Госдумы утвердили соответствующий законопроект 21 марта, теперь его должен одобрить Совет Федерации и подписать президент Владимир Путин, который и дал поручение выполнить эту задачу. Закон устанавливает, что денежное обеспечение неработающего пенсионера ежегодно будет превышать прожиточный минимум в регионе его проживания на сумму индексации пенсии и единовременной выплаты. Перерасчет затронет все пенсии четырех миллионов россиян начиная с 1 января 2019 года.
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Личный счет , Максим Топилин , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , РИА Ura.ru
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