Названы имеющие право на перерасчет пенсий россияне

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин рассказал, кто может получить дополнительные пенсионные выплаты из-за неучтенного рабочего стажа. Об этом сообщает Ura.ru.

По словам чиновника, этот относится в основном к ветеранам всех крупных предприятий и жителям регионов, где много вредных производств. Ионин привел в пример жителя Свердловской области, которому сделали перерасчет пенсии за 12 лет и выплатили 370 тысяч рублей за неучтенный стаж работы с тяжелыми условиями на Крайнем Севере.

По словам депутата, только в одной Свердловской области насчитываются сотни тысяч человек с особым неучтенным рабочим стажем.

Кроме того, на дополнительные выплаты могут рассчитывать служившие в армии, жены военных, а также люди, которых необоснованно арестовали. Также за перерасчетом могут обратиться те, кто находился в декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком, ухаживал за инвалидами или сам был временно нетрудоспособен.

Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что у правительства все готово для того, чтобы исполнить указ президента России Владимира Путина о достижении всех пенсий россиян уровня прожиточного минимума по региону.