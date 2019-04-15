Эксперт предсказал двойной рост безработицы в России

Главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований ВАВТ Минэкономразвития Алексей Кашепов считает, что из-за повышения пенсионного возраста безработица в России может вырасти с 3,5-4 миллиона до 7,7-7,8 миллиона человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статью Кашепова.

По прогнозу Кашепова, в ходе реформы численность трудоспособного населения России вырастет с 82,3 миллиона в 2018-м до 88,6 миллиона в 2024 году. Численность рабочей силы (занятые плюс безработные) к 2024-му составит 80,6 миллиона человек, считает экономист. Дополнительный прирост рабочей силы он оценил примерно в четыре миллиона в 2024 году.

По мнению ученого, если прогнозы Минэкономразвития по росту ВВП и производительности труда не изменятся, спрос экономики на рабочую силу будет расти, но незначительно. Он указал, что потребность экономики в рабочей силе в 2024 году прогнозируют на уровне в 72,8–72,9 миллиона человек.

Кашепов пояснил, что прогноз числа безработных получают путем вычитания числа занятых из численности рабочей силы. Таким образом, число безработных может составить 7,7–7,8 миллиона (9,6–9,7 процента от численности рабочей силы).

По данным РБК, Минэкономразвития прогнозирует рост рабочей силы до 76,3 миллиона человек в 2024 году (против 80,6 миллиона у Кашепова). Также в министерстве считают, что спрос на труд будет расти, поэтому безработица, наоборот, упадет с 4,8 процента в 2018-м до 4,7 процента в 2024 году.

Замглавы Центра трудовых исследований Ростислав Капелюшников также считает, что безработица не вырастет. Он пояснил, что пенсионный возраст будет расти на фоне общего снижения численности россиян «в рабочих возрастах».

С 2019 года в России запустили пенсионную реформу. В рамках реформы к 2028 году мужчины начнут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины — в 60 лет к 2034-му.

В правительстве заявляли, что выплаты неработающим пенсионерам будут расти как минимум на тысячу рублей в месяц в течение шести лет реформы. Власти рассчитывают, что это позволит прийти к пенсиям по 20 тысяч рублей (минимум) к 2024 году.

Власти оставили все пенсионные льготы для женщин от 55-и и мужчин от 60 лет на время шестилетнего переходного периода и вдвое подняли максимальный размер пособия по безработице для людей предпенсионного возраста. Также предусмотрена ответственность за необоснованное увольнение или необоснованный отказ в трудоустройстве предпенсионеров.