«Подписка обречена»: газеты и журналы подорожают из-за «Почты России»

В 2020 году стоимость подписки на газеты и журналы может вырасти на 10-20%, сообщает «Коммерсант». Эксперты связывают подорожание с ростом тарифов на доставку и увеличивающимися ценами на бумагу.

По словам заместителя директора гендиректора «Почты России» по почтовому бизнесу и социальным услугам Ярослава Мандрона, тарифы на доставку для издателей прессы изменятся «не более, чем на 10%». Это связано с издержками компании после отмены субсидии государства на доставку в 2014 году. Ранее « Почта России » получала до 3,5 млрд рублей ежегодно. При этом Мандрон отметил, что в 2018 году тарифы не повышались, а в 2019-м изменились на 7%.

Председатель правления Ассоциации распространителей печатной продукции Александр Оськин заявил, что с учётом продолжающегося роста цен на бумагу газеты и журналы в следующем году могут подорожать сразу на 20%. Эксперт отмечает, что государственную субсидию на доставку необходимо вернуть, иначе россияне станут массово отказываться от подписок.

«Подписные тиражи будут продолжать снижение, а если субсидию не вернут — подписка фактически обречена. Это серьезный удар для издательств, для которых подписка составляет в среднем треть доходов, а в целом для страны — угроза для информационной безопасности», — отметил Оськин.

По данным «Коммерсанта», издательские дома официального сообщения о росте тарифов на доставку в будущем году пока не получали.