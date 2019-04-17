ЦБ зафиксировал снижение спроса на валюту

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился на 20% в феврале по сравнению с показателем в январе и составил $800 млн, следует из «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в феврале 2019 года», подготовленного ЦБ

«В феврале 2019 года на внутреннем рынке продолжилось снижение чистого спроса населения на наличную иностранную валюту, в основном — на доллары США. В результате чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился по сравнению с январем на 20% и составил $0,8 млрд США в долларовом эквиваленте», — говорится в документе ЦБ.

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в феврале вырос на 3% по сравнению с январем и составил $4 млрд, отмечают в ЦБ. По сравнению с февралем 2018 года объем спроса уменьшился на 14%, по сравнению с 2017 — на 17%, следует из обзора.

«Спрос населения на доллары США в феврале 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем снизился на 5%, на европейскую валюту — увеличился на 19%, составив соответственно 2,4 и 1,4 млрд долларов», — пояснили в ЦБ.

Также в ЦБ отмечают, что объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны банками, в феврале 2019 года по сравнению с январем увеличился в 2,1 раза и составил $1,1 млрд Объем ввезенной наличной валюты увеличился на 41% по сравнению с январем и составил $1,9 млрд, говорится в документе.