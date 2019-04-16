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«Отпугнут клиентов»: с россиян начнут брать комиссию за быстрые платежи 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Большинство российских банков, ставших участниками системы быстрых платежей (СБП), в ближайшие полтора месяца начнут взимать комиссию за переводы. Об этом пишет «Коммерсант».
В рамках СБП клиенты разных банков могут переводить друг другу деньги, используя лишь мобильные номера. С 28 февраля система заработала в тестовом режиме в 11 банках и одной некредитной финансовой организации. Речь идет о ВТБ, Газпромбанке, Альфа-банке, Промсвязьбанке, Райффайзенбанке, банке «АК Барс», «Тинькофф банке», Киви банке, СКБ-банке, Росбанке, Совкомбанке и РНКО «Платежный центр».
Переводы на время сделали бесплатными, при этом некоторые организации ввели ограничения: в Совкомбанке максимальная сумма одной операции не может быть больше 75 тысяч рублей, а СКБ-банк не взимает комиссию только для переводов, не превышающих шести тысяч рублей в день. Промсвязьбанк ввел комиссию для переводов с кредитных карт (4,9 процента плюс 390 рублей).
«Ведомости» писали, что Центробанк будет взимать с банков за один денежный перевод в СБП не более шести рублей: три рубля с банка, в котором открыт счет отправителя, и такую же комиссию с банка-получателя средств. На 2019 год для банков установили льготный период, в течение которого ЦБ не будет взимать комиссию за услуги системы. Плату введут с 2020 года.
В апреле в Альфа-банке заявили, что не будут брать плату за переводы в СБП. В Тинькофф-банке заявили, что у них пока действует бесплатный промопериод. В Райффайзенбанке не планируют вводить комиссию до 1 мая. В Промсвязьбанке размер комиссии планируют объявить с 1 июня.
В банке «Ак Барс» заявили о возможности полного отказа от взимания комиссий в 2019 году. На сайте «Газпромбанка» сначала появилась информация о комиссиях, но затем тарифы были удалены.
По мнению зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, ввод комиссий в период «привыкания» пользователей к СБП может привести к сокращению объемов переводов.
Алма Обаева из Национального платежного совета отметила, что первоначально ЦБ рассчитывал на лояльные комиссии, которые банки установят только после анализа годовой статистики. По словам Обаевой, средняя сумма перевода в СБП составляет три тысячи рублей, поэтому тариф в один процент выглядит непривлекательно.
«Такая комиссия может отпугнуть людей от услуги», — подчеркнула она.
В СБП планируют внедрить сервис мгновенного кредитования и возможность оплачивать покупки в интернет-магазинах. Одним из главных плюсов сервиса должна стать скорость перевода: деньги будут отправляться моментально и круглосуточно, в том числе в выходные и праздники. В перспективе СБП позволит переводить деньги юрлицам и на счета госорганов.
Комментарии
Личный счет , Алма Обаева , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Росбанк , Совкомбанк , Тинькофф банк , СКБ-банк , РНКО "Платежный центр" , Ак барс банк , Промсвязьбанк , Киви Банк , Центральный банк России , Альфа-банк , Ведомости
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