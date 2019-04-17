Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.96
$
64.09
72.40
72.50
Прогноз
22.04 – 29.04
$
64.27
72.25
Индексы и котировки Brent
72.15
+0.25 Золото
1279.00
+0.07 РТС
1265.51
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
17.04
1.1318
+0.0114
02.04
1.1204
14.04
03.04
22.03

Опасный труд: пятая часть россиян гробит себя на работе 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Минтруде заявили, что 79 процентов россиян работают в допустимых условиях, а оставшийся 21 процент рабочих мест в ведомстве признали вредными и опасными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты проверки условий труда, проведенной министерством.
Всего Минтруд проверил 26,5 миллиона рабочих мест. По данным ведомства, 20,8 процента мест являются вредными: в 10,7 процента (2,8 миллиона мест) случаев на работника влияют вредные производственные факторы, от которых организм способен восстановиться, а на 8,6 процента (2,2 миллиона мест) производств у людей возникают профессиональные заболевания легкой степени тяжести.
Условия труда на 366,2 тысячи рабочих мест (1,4 процента) в России приводят к появлению болезней легкой и средней степени тяжести с потерей трудоспособности, а на 0,1 процента (23,8 тысячи) мест у работников развиваются тяжелые формы заболеваний. Опасные условия труда Минтруд зафиксировал на 36,7 тысячи рабочих мест (0,2 процента).
Ранее Минтруд задумался о расширении списка условий для доплаты «за вредность». Министерство разделяет все условия труда на оптимальные, допустимые, вредные и опасные. В двух последних случаях по Трудовому кодексу сотруднику положена денежная прибавка как минимум в четыре процента дополнительно к тарифной ставке или окладу, не менее семи дополнительных дней отдыха и сокращенная на четыре часа рабочая неделя (36 часов вместо 40).
Сейчас Минтруд относит к вредным условиям шум, вибрации и опасное излучение. В перспективе к ним могут добавиться неудобный рабочий график, а также эмоциональные и интеллектуальные нагрузки.
Комментарии
Личный счет , Минтруд
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачистка в действии: ЦБ лишил лицензии еще один банк
Украина оценила доход от отсрочки «Северного потока-2»1
Доллар опустился
Украина готовится к газовому кризису57
Чистилище: что обещают Зеленский и Порошенко20
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому
Компании Статьи
Чистилище: что обещают Зеленский и Порошенко
Экономика Статьи
Украина готовится к газовому кризису
Экономика
Тонны золота: Венесуэла решила «обскакать» США
Экономика
Россия нашла альтернативу нефти
Экономика Статьи
Как распознать финансовую пирамиду
Личный счет Экономика
Карты раскрыты: у кого какая пенсия
Личный счет Статьи
Путин одобрил новый нацпроект
Экономика
«План Б»: Украина подготовилась к прекращению транзита
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение