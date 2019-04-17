Опасный труд: пятая часть россиян гробит себя на работе

Минтруде заявили, что 79 процентов россиян работают в допустимых условиях, а оставшийся 21 процент рабочих мест в ведомстве признали вредными и опасными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты проверки условий труда, проведенной министерством.

Всего Минтруд проверил 26,5 миллиона рабочих мест. По данным ведомства, 20,8 процента мест являются вредными: в 10,7 процента (2,8 миллиона мест) случаев на работника влияют вредные производственные факторы, от которых организм способен восстановиться, а на 8,6 процента (2,2 миллиона мест) производств у людей возникают профессиональные заболевания легкой степени тяжести.

Условия труда на 366,2 тысячи рабочих мест (1,4 процента) в России приводят к появлению болезней легкой и средней степени тяжести с потерей трудоспособности, а на 0,1 процента (23,8 тысячи) мест у работников развиваются тяжелые формы заболеваний. Опасные условия труда Минтруд зафиксировал на 36,7 тысячи рабочих мест (0,2 процента).

Ранее Минтруд задумался о расширении списка условий для доплаты «за вредность». Министерство разделяет все условия труда на оптимальные, допустимые, вредные и опасные. В двух последних случаях по Трудовому кодексу сотруднику положена денежная прибавка как минимум в четыре процента дополнительно к тарифной ставке или окладу, не менее семи дополнительных дней отдыха и сокращенная на четыре часа рабочая неделя (36 часов вместо 40).

Сейчас Минтруд относит к вредным условиям шум, вибрации и опасное излучение. В перспективе к ним могут добавиться неудобный рабочий график, а также эмоциональные и интеллектуальные нагрузки.