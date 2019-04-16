АСВ заподозрило злоупотребления в ходе банкротства банка «Югра» и обман его кредиторов

АСВ, которое осуществляет процедуру конкурсного производства в банке, ранее объявило, что собрание кредиторов «Югры», созванное на 20 марта 2019 года, было признано несостоявшимся в связи с отсутствием кворума. В целях участия в собрании было зарегистрировано 2 685 кредиторов — 46,02% голосов кредиторов, включенных в реестр, сформированный для определения участников собрания. При этом по закону правомочность собрания кредиторов признается в случае присутствия конкурсных кредиторов, представляющих более половины голосов.

Собрание кредиторов было повторно созвано на 18 апреля этого года. В повестку дня были включены рассмотрение отчета о деятельности конкурсного управляющего с информацией о финансовом состоянии банка и его имуществе, утверждение сметы расходов на мероприятия конкурсного производства на II квартал 2019 года, утверждение предложения конкурсного управляющего о порядке, сроках и условиях проведения электронных торгов имуществом банка, образование комитета кредиторов, определение его количественного состава, компетенции, избрание членов комитета по предложению кредиторов.

Из сегодняшнего сообщения АСВ следует, что собрание решено не проводить 18 апреля, а перенести на другую дату.

В агентстве поясняют, что туда «поступают многочисленные обращения кредиторов банка, в том числе из органов государственной власти и Банка России , по вопросам, связанным с недействительностью доверенностей, имеющихся у отдельных представителей кредиторов, уполномочивающих представителей принимать участие в собрании кредиторов банка. Заявители указывают на возможность фальсификации доверенностей, а также на выдачу кредиторами доверенностей под безосновательное обещание возврата денежных средств».

«Агентство полагает, что имеют место действия, направленные на введение в заблуждение кредиторов банка и создающие предпосылки для возможных злоупотреблений в ходе банкротства банка. С целью проверки законности указанных действий агентством направлено заявление в правоохранительные органы », — говорится в сообщении.

В этой связи АСВ приняло решение провести в ближайшее время дополнительную проверку подлинности и действительности доверенностей участников собрания, а также перенести проведение повторного собрания кредиторов с 18 апреля 2019 года на другую дату, которая будет объявлена дополнительно.

Ранее сообщалось, что долги банка «Югра» перед гражданами и юрлицами оцениваются в 194,9 млрд рублей, в том числе перед так называемыми «превышенцами» (вкладчиками, у которых суммы вкладов превышают страховой «потолок» в 1,4 млн рублей) — в 16,7 млрд

Арбитражный суд Москвы 25 сентября 2018 года признал банк «Югра» банкротом. Лицензия у «Югры» была отозвана 28 июля 2017-го. Банк через суд пытался добиться отмены этих решений. ЦБ несколько раз пересматривал в большую сторону оценку «дыры» в капитале банка, при этом в «Югре» неоднократно заявляли, что разрастание «дыры» — результат действий временной администрации, которая была введена в банк еще до отзыва его лицензии.