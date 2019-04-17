Десять миллионов россиян пополнят ряды бедных и безработных

Ускоренный интенсивный рост экономики без политики социальной адаптации может «высвободить» шесть-десять миллионов трудоустроенных россиян. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) и Высшей школы экономики (ВШЭ).

На очередной Апрельской конференции ВШЭ эксперты назвали безработицу одним из основных рисков выхода экономики РФ на темпы роста выше среднемировых. Российское правительство добивается роста экономики до 4–4,5 процента в год по поручению президента Владимира Путина

По оценкам ЦМАКП, рост ВВП на 4–4,5 процента в год при сокращении трудоспособного населения возможен, только если производительность увеличится на 5-5,5 процента в год на одного работника за счет несырьевых отраслей.

«Это станет сопровождаться высвобождением занятых, схлопывающим «старопромышленное перенаселение», — заявили аналитики ЦМАКП.

Один из вариантов предусматривает двукратный рост производительности в несырьевых отраслях. Этот сценарий в первую очередь высвободит занятых в торговле, обработке, строительстве, транспорте, образовании и здравоохранении.

Второй сценарий: прирост производительности труда в два-три процента благодаря цифровизации экономики. По мнению экспертов, если этот прирост не трансформировать в экспансию на внутренних (вытеснение импорта) и внешних рынках, он приведет к «неприемлемому по масштабам» высвобождению занятых.

По мнению главы ЦМАКП Дмитрия Белоусова, в своих нацпроектах власти не учли, что модернизация и социальная адаптация должны быть единым процессом. Он считает, что без баланса между экономическими и социальными эффектами Россию ждет либо образование «новой бедности», либо модернизация остановится из-за роста социальной нестабильности.

Решением проблемы может стать переобучение, дешевое жилье для потерявших работу людей, реализация потенциала малого бизнеса, экспорта и импортозамещения.

Об ускорении роста российской экономики сказано в новом «майском указе» Путина. В документе определены цели развития России до 2024 года, в частности, снижение уровня бедности в два раза, рост продолжительности жизни россиян до 78 лет и попадание страны в топ-5 крупнейших экономик мира.