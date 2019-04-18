Средняя зарплата россиян вырастет до 63,5 тысячи рублей

Минэкономразвития рассказали о том, в каких сферах работы прогнозируется повышение заработных плат. Также назван размер средней зарплаты, которую будут получать россияне к 2024 году.

Согласно прогнозам министерства, через шесть лет средняя номинальная зарплата в России составит 63 437 рублей. Данные об этом содержатся в сценарных условиях прогноза социально-экономического развития на 2019–2024 годы.

Кроме того, эксперты назвали сферы, где в первую очередь вырастет оплата труда. Причем рост зарплат будет происходить благодаря ежегодной индексации бюджетникам на уровень прогнозируемой инфляции, повышению МРОТ, а также за счет роста производительности труда.

В первую очередь зарплата вырастет в IT-сфере, финансовой отрасли, логистике и перевозках, пишут «Известия».

Отметим, что зарплаты россиян в первом квартале 2019 года пошли в рост. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года фиксированный доход граждан в среднем вырос на 3-3,5%, а переменная часть — примерно на 10%.