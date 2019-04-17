Сбербанк сравнил темпы роста доходов населения в Москве и регионах

Доходы населения за пределами Москвы растут быстрее, чем в столице, следует из аналитического обзора «Российские регионы и их потенциал экономического роста», подготовленного аналитиками Сбербанка

«В 2010 году доходы столичных жителей отличались от доходов населения в других регионах в 2,5 раза. Доходы населения за пределами Москвы растут несколько быстрее, чем в столице: до 2014 года в первом случае они ежегодно увеличивались в среднем на 10,5%, затем темпы роста упали до 3,0%, однако в Москве они все равно заметно ниже (2,0%). В результате мы видим очень медленную конвергенцию двух показателей: сейчас доходы москвичей превышают доходы населения в других регионах всего в 1,9 раза», — говорится в отчете.

Эксперты отмечают, что в некоторых регионах средний месячный доход превышает аналогичный в Москве, который составляет 60 тыс. руб. Речь идёт о Ненецком АО, Ямале и Чукотке.

Аналитики отмечают, что динамичнее всего доходы населения растут в небольших провинциальных городах.