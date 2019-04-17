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Медведев: пособие по уходу за детьми будет увеличено 

News.ru + ещё 15 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Размер пособия по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет увеличат к 2020 году. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года, — сказал Медведев в ходе выступления в нижней палате парламента.
По словам председателя правительства, в настоящее время ведётся работа по подготовке соответствующих предложений. Пособие должно стать весомым вкладом в семейный бюджет тех, кто в нём действительно нуждается, надеется глава правительства.
Как ранее писал News.ru, России нужно избежать демографического провала, подобного тому, который случился в 90-е годы. По словам премьер-министра страны Дмитрия Медведева, Россия до сих пор остро ощущает «демографическое эхо», когда в стране смертность превысила рождаемость.
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