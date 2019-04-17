Медведев: пособие по уходу за детьми будет увеличено

Размер пособия по уходу за детьми от 1,5 до 3 лет увеличат к 2020 году. С таким заявлением выступил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года, — сказал Медведев в ходе выступления в нижней палате парламента.

По словам председателя правительства, в настоящее время ведётся работа по подготовке соответствующих предложений. Пособие должно стать весомым вкладом в семейный бюджет тех, кто в нём действительно нуждается, надеется глава правительства.

Как ранее писал News.ru, России нужно избежать демографического провала, подобного тому, который случился в 90-е годы. По словам премьер-министра страны Дмитрия Медведева, Россия до сих пор остро ощущает «демографическое эхо», когда в стране смертность превысила рождаемость.