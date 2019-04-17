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В Госдуме хотят ввести оплату фитнеса за счет фирмы 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Российская Газета
Ввести такую норму предлагает зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.
"Надо, — пояснил он, — дополнить перечень услуг, которые работник может оплатить за счет компании, отдыхом в оздоровительных центрах. Тогда работодатель сможет учесть в своих расходах затраты на оплату данных услуг, уменьшив на эту сумму базу по налогу на прибыль". Инициативу уже обсуждают в подкомитете по туризму.
Скорее всего, оплачивать сотрудникам занятия фитнесом захотят только самые крупные компании, считают эксперты. Так что этой возможностью воспользуются очень мало людей
С начала этого года в силу вступил закон, по которому работник может приобрести турпутевку по России за счет работодателя по соглашению с ним. Затраты компании в пределах 50 тысяч рублей на каждого человека налогом не облагаются. По мнению Кривоносова, если дополнить эти правила, возможности для отдыха и оздоровления у россиян расширятся.
Эксперты идею оценивают сдержанно. «Было бы хорошо, чтобы такой механизм работал. Но в сложившейся ситуации есть опасения, что на практике им воспользуются очень мало людей, так как работодатели стремятся сократить расходы», — говорит директор Центра социально-политического мониторинга Института общественных наук РАНХиГС Андрей Покида. Оплачивать фитнес будут только самые крупные компании, соглашается ректор Российской международной академии туризма Евгений Трофимов. В закон лучше внести другие дополнения. «Нужно возвращать 13 процентов налога на доходы физлиц (НДФЛ) тем людям, которые покупают санаторно-курортные путевки», — предлагает эксперт. Сейчас НДФЛ удерживается с человека, если стоимость путевки в расчетах отнесена на себестоимость. Для массового оздоровления населения также лучше создавать больше объектов физкультуры и спорта — беговые и велодорожки, баскетбольные площадки, уличные тренажеры, как, например, это делается в Москве, поясняет эксперт.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Кривоносов , Евгений Трофимов , Госдума , РАНХиГС
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