В Госдуме хотят ввести оплату фитнеса за счет фирмы

Ввести такую норму предлагает зампредседателя Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов

"Надо, — пояснил он, — дополнить перечень услуг, которые работник может оплатить за счет компании, отдыхом в оздоровительных центрах. Тогда работодатель сможет учесть в своих расходах затраты на оплату данных услуг, уменьшив на эту сумму базу по налогу на прибыль". Инициативу уже обсуждают в подкомитете по туризму.

Скорее всего, оплачивать сотрудникам занятия фитнесом захотят только самые крупные компании, считают эксперты. Так что этой возможностью воспользуются очень мало людей

С начала этого года в силу вступил закон, по которому работник может приобрести турпутевку по России за счет работодателя по соглашению с ним. Затраты компании в пределах 50 тысяч рублей на каждого человека налогом не облагаются. По мнению Кривоносова, если дополнить эти правила, возможности для отдыха и оздоровления у россиян расширятся.