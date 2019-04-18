Как «справедливо» рассчитать тарифы на вывоз мусора и возможно ли это?

Премьер Дмитрий Медведев предложил рассчитывать тариф на вывоз бытовых отходов с учетом реального объема их накопления. Глава кабмина напомнил: в настоящий момент тариф зависит либо от количества членов семьи, либо от площади жилья. По словам Медведева, и тот «и другой подходы не могут считаться абсолютно справедливыми».

Кто и каким образом может фиксировать, сколько мусора выкинули жильцы той или иной квартиры, пока не известно. С загородным жильем проще. Business FM связалась с человеком, который уже начал сам платить за вывоз только своего мусора, но сделал это он не от хорошей жизни.

Как считать тариф — по квадратам или по числу проживающих, решают в регионах. В Подмосковье, например, считают по площади. Пенсионер Сергей Шаповалов живет в поселке Октябрьский Истринского района. Мусор оттуда централизованно не вывозили никогда. Впрочем, по словам Сергея, жители поселка ранее за это и не платили и решали вопрос самостоятельно.

Стартовала «мусорная» реформа, и в платежках от «Мосэнергосбыта» появилась новая строчка: за обращение с ТКО. Первый такой документ пришел за январь. Документ пришел, а мусоровоз так и не приехал. В марте Сергей обратил внимание администрации на то, что в поселке как не было, так и нет ни единого контейнера. Там проверили, удивились и через несколько дней привезли баки, поставив их на необорудованную площадку.

Но получается, что два с лишним месяца жителям Октябрьского предлагалось платить просто за воздух. То, что мусор из поселка никогда до этого не вывозили, заставило местное население давно и своими руками сделать то, о чем теперь говорит премьер. Сергей платит только за тот мусор, который накопился именно у него.

«Я заключил договор с мусоровывозящей компанией в Солнечногорске, потому что в Солнечногорске работает мой сын. У сына есть контейнер на 120 литров. Сын забирает мусор, который он накопил, который я накопил, отвозит на работу, складывает в контейнер. Когда на работе контейнер наполнится полностью, его вывозят. Цена меня устраивает — 750 рублей за один кубометр».

Рузский региональный оператор, который теперь хочет вывозить мусор Сергея и его соседей, готов делать это за 950 рублей за кубометр. По словам Сергея, в оферте от оператора указывается, что жителям не надо заключать новые договоры с компанией, достаточно лишь один раз оплатить счет за оказанную оператором услугу, то есть погасить обычную платежку в полном объеме.

Отдельный разговор — как считался тариф. Исходя из нормативов, утвержденных правительством, получается, что за вывоз мусора из дома Сергея площадью 650 квадратных метров, из которых 202 «квадрата» занимает подвал, двое людей, проживающих в нем, должны платить 6172 рубля в месяц. Потому что люди, а точнее, раз уж мы говорим о Подмосковье, квадратные метры, за это время по нормативам должны произвести почти тонну мусора.

По подсчетам нашего собеседника, это 22 десятилитровых мусорных ведра в сутки. Впрочем, счет в шесть с лишним тысяч Сергею, конечно, никто не выставлял. Региональное правительство установило предельные границы в зависимости от площади. В случае с Сергеем это 650 рублей в месяц. Но у него остаются вопросы к методике расчетов.

Надо сказать, что для собственников частных домов предложен альтернативный вариант с использованием индивидуальных выкатных контейнеров. То есть примерно то, что Сергей делает сам, но, по его словам, в оферте нет ни слова о порядке организации работ по этому сценарию.

Еще сложнее дела обстоят с применением индивидуального учета отходов, производимых жителями многоквартирных домов. Дмитрий Медведев, говоря о необходимости перехода к такому принципу расчета тарифов, рассуждал о семьях, но не говорил, где именно они живут. За комментарием радиостанция обратилась к директору ассоциации операторов отрасли обращения с отходами «Чистая страна» Руслану Губайдуллину.

— Он немного расширил взгляд на эту систему и добавил туда еще возможность учета по мере накопления.

— В случае если будет происходить именно так?

— Когда будет происходить, тогда и будем комментировать. Пока это заявление, которое надо просчитывать и переводить это все в плоскость закона и изменений в нормативно-правовые акты.

— Мы просто техническую сторону хотели рассмотреть.

— Думаю, что это все больше касается коммерческих компаний или вопросов индивидуального жилищного фонда. Я думаю, в многоквартирных домах от вопроса учета по квадратным метрам или людям дальше не уйдут.

Возвращаясь к ситуации, в которой оказался Сергей, стоит также отметить, что предложенные ему варианты вывоза мусора не учитывают его со всех точек зрения правильного подхода к накоплению отходов. Имея приусадебный участок, Сергей всю органику использует для получения компоста. Пластик, картон, металл и стекло он предварительно сортирует и говорит, что была бы такая возможность — отправлял бы на вторичную переработку.

С учетом того, что часть населения страны митингует против того, что мусор не вывозят, а часть против того, что мусор привозят именно к ним, единственный выход — производить меньше мусора. А это раздельный сбор и переработка, но власти, судя по всему, не верят в то, что таких граждан, как Сергей, в России со временем может становиться все больше и больше, и по факту даже не дают шанса попробовать.