«Накроет коллапс»: США могут отключить карты россиян

Карты Visa и MasterCard, выпущенные половиной российских банков, могут перестать работать из-за санкций, заявил «Известиям» анонимный топ-менеджер Национальной системы платежных карт.

В марте это произошло с « Еврофинанс Моснарбанком ». Кредитная организация попала под санкции США за то, что оказалась связана с венесуэльской нефтекомпанией PDVSA.

После этого клиенты банка не могли воспользоваться своими картами Visa, а в НСПК связали это с отключением банка от сервисов процессингового центра «КартСтандарт», который входит в группу «Центр финансовых технологий», которая, в свою очередь, принадлежит американскому фонду.

Между тем «КартСтандарт» обеспечивает обработку платежей по картам не только для «Еврофинанс Моснарбанка», а для более чем 120 банков. Всего «КартСтандарт» обслуживает свыше 50 миллионов карт.

Более того, по словам главы НСПК Алмы Обаевой, рынок процессинга в России наполовину принадлежит компаниям, которые аффилированы с фирмами из США.

«Если завтра США введут санкции против всей российской финансовой системы, то коллапс накроет уже почти полотрасли», — заявил «Известиям» анонимный топ-менеджер НСПК.

По его словам, Центральный банк уже начал уведомлять кредитные организации о вероятности такого сценария, а вскоре намерен посоветовать им перейти на отечественное программное обеспечение.

В пресс-службе ЦБ изданию это не подтвердили, однако рассказали о намерении усилить контроль по обеспечению внутреннего процессинга, изменив законодательство.