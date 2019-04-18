Банки разрешат менять пин-код к картам через приложение

Россиянам с апреля станет проще менять пин-код к картам: Сбербанк разрешит клиентам назначать новую комбинацию прямо в мобильном приложении, другие банки готовы последовать примеру крупнейшего игрока. Опрошенные эксперты пояснили, что это не только удобно для клиентов, но и выгодно для самих банков, так как позволит им сэкономить на обслуживании карт.

Пилотный проект по смене пин-кода в мобильном приложении Сбербанк запустил в марте этого года.

"Мы, как и обещали, плавно начали предоставлять данную услугу клиентам. Планируем сделать сервис доступным всем клиентам до конца апреля", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Сбербанка.

В колл-центре ВТБ сообщили, что такую услугу в настоящее время не предоставляют, для смены пин-кода нужно перевыпустить карту.

Россияне регулярно забывают пин-коды — особенно это касается зарплатных карт, с которых люди часто переводят деньги на другие карты, и вообще всех редко используемых карт, пояснил начальник отдела консалтинга компании "Инфосистемы Джет" Павел Волчков.

"Смена пин-кода онлайн — это инструмент повышения лояльности клиентов за счет удобных сервисов и минимизации расходов. Для банков это, безусловно, тоже важно, так как каждый забытый пин-код приводит к дополнительным действиям и сложностям во взаимодействии "банк — клиент", которые могут выливаться в значительные издержки, например, дополнительную загрузку колл-центра", — отметил эксперт.

Например, в Сбербанке более чем в половине случаев карты блокируются клиентами в мобильном приложении.

МОБИЛЬНЫЙ ПИН-КОД

Альфа-банк уже разрешил клиентам менять пин-код в мобильном приложении. Клиенты "Русского Стандарта" могут сделать это на сайте банка, в интернет-банке и через контактный центр. При этом в банке отметили, что проблема смены пин-кода не стоит особенно остро, и клиенты обращаются по этому вопросу нечасто.

"В среднем в месяц по различным каналам для смены пин-кода обращается около 0,08% от всех клиентов банка. Самым популярным каналом смены пин-код является сайт банка", — отметили в пресс-службе.

Клиенты Московского кредитного банка уже могут поменять пин-код в приложении, однако после его смены таким способом карта может попасть под более тщательный контроль систем безопасности банка для защиты средств клиента.

"На проведение определённых типов операций могут накладываться ограничения или карта может быть даже заблокирована до подтверждения операции клиентом", — прокомментировал директор департамента розничных продуктов банка Алексей Охорзин.

Крупнейший банк Крыма РНКБ в прошлом году дал возможность клиентам назначать пин-код самостоятельно, и сейчас работает над тем, чтобы его можно было сменить в приложении.

"Во втором квартале 2019 года банк планирует внедрить назначение пин-код в мобильном приложении и контакт-центре", — сообщили в банке.

Поменять пин-код в приложении уже могут клиенты Райффайзенбанка — владельцы телефонов Apple, в ближайшее время такая возможность появится и на смартфонах, работающих на платформе Android. Клиенты банка "Юнистрим" , входящий в топ-300, сделать этого пока не могут, однако банк работает в соответствующем направлении.

"Доработки уже идут и в ближайшие пару месяцев этот функционал станет доступен для наших карточных клиентов", — пообещали в пресс-службе.

Услуга по смене пин-кода в приложении клиентам банка "Фридом Финанс" пока недоступна, однако они могут установить его, позвонив на выделенный номер телефона.

ЕСТЬ ЛИ РИСКИ?

Дополнительное внимание со стороны банка при смене пин-кода через приложение связано с тем, что оно в целом менее защищено, пояснил директор дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов банка ТКБ Иван Ивкин . Именно поэтому чаще всего лимиты совершения операций в мобильном приложении меньше, чем по карте.

"Смена пин-кода в приложении может позволить обойти это ограничение. Сначала меняем удаленно пин-код, а потом уже пользуемся украденной картой. Именно поэтому более тщательный контроль операций по карте, по которой была удаленная смена пин-кода, оправдана", — заключил Ивкин.

В остальном эксперты никаких особых рисков для клиента при таком способе смены пин-кода не видят, особенно, если мобильное приложение разрабатывалось с учетом требований информационной безопасности.

"Риски для клиента минимальны. При этом стоит помнить, что утечка только пин-кода без фактической утери карты не приведет к значительным рискам для держателя карты", — пояснил Волчков.

"Менять пин-код через приложение настолько же безопасно, на сколько и в целом использовать мобильное приложение. Если оно у вас защищено паролем или отпечатком пальца, то, думаю, особенных проблем возникнуть не должно", — уверен эксперт "Международного финансового центра" Дмитрий Иногородский. При этом он напомнил об элементарных правилах при пользовании картами: разделять места хранения карты и пин-кода к ней и не писать секретную информацию непосредственно на карте.

Возможность смены пин-кода онлайн — полезная функция, которая экономит время клиента: теперь не нужно идти в отделение и менять пин-код или перевыпускать заблокированную карту, подытожил директор по развитию платежных решений компании "Эвотор" Заур Бесолов.