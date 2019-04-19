Исследование выявило готовность россиян к сверхурочной работе

Почти 90% россиян готовы работать сверхурочно при условии максимальной заботы со стороны своего работодателя, а почти 80% при этом же требовании готовы периодически выполнять работу, не относящуюся напрямую к их обязанностям, показали результаты исследования компании HeadHunter, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Компания выяснила у соискателей, насколько их работодатели заботятся о своих сотрудниках, а также что, помимо зарплаты, является для них наиболее важным при выборе компании для работы. Отмечается, среди важнейших аспектов, которые предоставляются работникам в компаниях, чаще всего называлась своевременная выплата зарплаты — этот вариант выбрали 70% респондентов, на втором месте оказалось предоставление удобного рабочего места (33%), на третьем — уютный офис (29%), достойную зарплату отметили 26% респондентов, 25% — корпоративные мероприятия.

Как показало исследование, почти половина соискателей (47%) оценили заботу своих работодателей о них достаточно низко, наивысшую оценку дали лишь 5% респондентов. Выше всего заботу работодателей о сотрудниках оценивают жители Саратовской области и республики Татарстан. Что касается отдельных сфер деятельности, то ниже всего заботу работодателей о сотрудниках оценивают представители из науки и образования, а также безопасности, самую высокую оценку этому показателю дали представители сфер "Управление персоналом" и "Информационные технологии".

Кроме того, компания узнала у респондентов о сверхурочной работе при необходимости: 88% соискателей готовы были бы работать сверхурочно при необходимости, если бы работодатель максимально заботился о своих сотрудниках. Также исследование показало, что 8% соискателей не готовы пойти на это, причем доля неготовых работать сверхурочно при максимальной заботе работодателя выше всего среди соискателей из Республики Башкортостан (14%) и Краснодарского края (10%), по отдельным сферам деятельности самый высокий показатель неготовых среди представителей туристической сферы и рабочего персонала (по 11%) и управленцы (10%).

"Семьдесят девять процентов соискателей заявили, что готовы были бы периодически выполнять работу, не относящуюся напрямую к их обязанностям, если бы работодатель максимально о них заботился. Выше всего эта доля среди соискателей из Воронежской области (81%), а также среди представителей топ-менеджмента (91%)", — отмечается в исследовании.

Добавляется, что 17% соискателей не готовы пойти на выполнение не своих обязанностей, и выше всего эта доля среди респондентов Нижегородской области (28%), а также среди рабочего персонала, в банковской и IT-сферах (по 23%).

Исследование проводилось с 5 по 14 апреля среди 3413 российских соискателей.