Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.92
$
64.20
72.00
72.19
Прогноз
15.04 – 22.04
$
66.00
74.10
Индексы и котировки Brent
72.01
+0.06 Золото
1275.51
–0.01 РТС
1260.82
+0.09
Динамика валют
EUR / USD
19.04
1.1245
+0.0030
05.04
1.1215
16.04
05.04
25.03

«Займер»: каждый пятый россиянин свой уровень финансовой грамотности очень высоким 

Банки.ру 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Каждый пятый россиянин считает себя финансово грамотным в высшей степени. К такому выводу пришел сервис онлайн-займов «Займер» в результате своего опроса.
Респондентам предложили оценить уровень собственной финансовой грамотности по шкале отметок от одного до пяти, где единица означает крайне низкий уровень, а пятерка — наивысший.
Большинство участников — 31% — оценили свою финансовую грамотность как крайне низкую. На два балла, то есть недостаточным уровнем обладают 9,5% опрошенных, а удовлетворительным (три балла) — 25,3%. Еще 13,3% респондентов оценили свои знания в финансовой сфере на четверку, а 20,9% присвоили им высший балл.
«Две трети участников опроса признали, что их уровень финансовой грамотности невысок. С учетом субъективности личной оценки респондентов, недостаточным ее уровнем может обладать еще большее количество россиян. Это глобальная проблема Российской Федерации, для решения которой нужно принимать объемный комплекс мер», — прокомментировали эксперты компании.
Банки.ру: последние новости
В пользу бедных 16 апреля. Главное за минуту: принят закон о «суверенном Интернете», банки готовы ввести комиссию за переводы в СБП Разбор Банки.ру: что означает возможное ужесточение требований по валютным депозитам?
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сербия приняла решение по санкциям против России82
Надоело клянчить: Минск откажется от российской нефти127
Раскрыты подробности новых санкций против Украины3
В Киеве увидели угрозу гривне
Уже скоро: рублю предрекли сложности21
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Надоело клянчить: Минск откажется от российской нефти
Экономика Статьи
Форс-мажор. Стали известны действия РФ при перекрытии «Дружбы»
Экономика
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому
Компании Статьи
19 миллионов за чертой: почему беднеет Россия
Экономика Статьи
Принят закон об «ипотечных каникулах»
Личный счет Недвижимость
Европа «отказывается» от российского газа
Экономика
Чистилище: что обещают Зеленский и Порошенко
Экономика Статьи
Кремль прокомментировал «невыполнение» майских указов
Экономика
Украина готовится к газовому кризису
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение