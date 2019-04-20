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Теплицы обложат налогом 

Рамблер 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Теплицы, установленные на дачных участках могут обернуться проблемами для россиян. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на председателя президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая родина» Владимира Шаталинского.
По его словам, дачников вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости, а потом платить за них налоги. Многих штрафуют. О штрафах сообщают и пользователи соцсетей.
Чиновники приходят на дачи к россиянам, предлагая заплатить солидный штраф за отсутствие необходимых документов на теплицы.
Глава фонда по поддержке пенсионеров, садоводов и фермеров Василий Захарьящев отмечает, что на теплицу могут начислить налог, если она установлена на капитальном фундаменте, подключена к коммуникациям, а ее площадь не менее 50 квадратных метров.
Как отмечает Владимир Шаталинский, россияне стали выращивать овощи на своих участках, и их хотят на законных основаниях обложить новыми налогами.
Комментарии109
Личный счет , Василий Захарьящев
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