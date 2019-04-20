Теплицы обложат налогом

Теплицы, установленные на дачных участках могут обернуться проблемами для россиян. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на председателя президиума межрегиональной общественной организации садоводов, огородников и дачников «Цветущая родина» Владимира Шаталинского.

По его словам, дачников вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости, а потом платить за них налоги. Многих штрафуют. О штрафах сообщают и пользователи соцсетей.

Чиновники приходят на дачи к россиянам, предлагая заплатить солидный штраф за отсутствие необходимых документов на теплицы.

Глава фонда по поддержке пенсионеров, садоводов и фермеров Василий Захарьящев отмечает, что на теплицу могут начислить налог, если она установлена на капитальном фундаменте, подключена к коммуникациям, а ее площадь не менее 50 квадратных метров.

Как отмечает Владимир Шаталинский, россияне стали выращивать овощи на своих участках, и их хотят на законных основаниях обложить новыми налогами.