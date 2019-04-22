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Российские магазины начали переходить на оплату наличными 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Фото: Lenta.ru
В первом квартале этого года выросла доля наличных платежей, после того как в течение прошлого года активно росла безналичная оплата, сообщает РБК со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании Frank RG совместно с производителем онлайн-касс «Эвотор».
«Эвотора» занимает около 20 процентов кассового рынка, основная клиентура — торговые предприятия малого и среднего бизнеса, работающие во всех сферах торговли. Как показывает статистика компании, доля платежей по картам начала падать с февраля и к марту сократилась на четыре процентных пункта, до 36 процентов.
Максимальная доля безналичной оплаты в 40 процентов была зафиксирована в декабре 2018 года. Больше всего оплата наличными выросла в магазинах одежды и гостиницах (+ четыре процента) и клубах и секциях (+ один процент).
При этом безналичная оплата поднялась в образовательной сфере (+16 процентов), торговле строительными (+ восемь процентов), автомобильными (+ шесть процентов) и промтоварами (+ шесть процентов).
По оценке Национального платежного совета, торговые точки, особенно в регионах, предпочитают оплату наличными, предлагая за такие платежи скидки на товары. Таким образом магазины избегают высоких банковских комиссий за эквайринг (в среднем 1,5-2,5 процента, но для малого бизнеса может быть выше).
Также причиной может стать то, что в 2017 году администрирование обязательных страховых взносов передано в налоговую инспекцию. Чтобы сформировать фонд серых зарплат, многие торговые точки в момент наплыва клиентов принимают только наличные.
Ранее, сообщалось, что платежная система Visa собирается повысить максимальную сумму покупок по банковским картам без введения ПИН-кода в России в три раза, до трех тысяч рублей.
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Личный счет , Федеральная налоговая служба , Visa , РБК
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