В Роструде назвали размер желаемой зарплаты россиян

В России рассказали о желаемом размере заработной платы среди жителей. Так, самые высокие ожидания у соискателей из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы, а наиболее скромные суммы называют жители Чувашии, Тувы и Крыма.

Например, за март текущего года, средний желаемый уровень дохода среди жителей Чукотки и Магаданской области составил порядка 50 тысяч рублей. А в Москве — 45 тысяч рублей. Жители Чувашии хотели бы получать в среднем 17,83 тысячи рублей, Тувы — 20,37 тысячи, Крыма — 20,63 тысячи, Псковской области и Хакасии — менее 21 тысячи рублей.

По словам замглавы Роструда Дениса Васильева, в некоторых регионах работодатели готовы предложить зарплату намного выше ожидаемой. Это связано с нехваткой высоквалифицированных работников на рынке труда региона, пишет ТАСС.

Ранее россияне рассказали о зарплате для достойной жизни. В среднем население желает получать ежемесячно зарплату около 66 тысяч рублей.