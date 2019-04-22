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В Роструде назвали размер желаемой зарплаты россиян 

РИА «ФедералПресс» + ещё 6 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В России рассказали о желаемом размере заработной платы среди жителей. Так, самые высокие ожидания у соискателей из Чукотского автономного округа, Магаданской области и Москвы, а наиболее скромные суммы называют жители Чувашии, Тувы и Крыма.
Например, за март текущего года, средний желаемый уровень дохода среди жителей Чукотки и Магаданской области составил порядка 50 тысяч рублей. А в Москве — 45 тысяч рублей. Жители Чувашии хотели бы получать в среднем 17,83 тысячи рублей, Тувы — 20,37 тысячи, Крыма — 20,63 тысячи, Псковской области и Хакасии — менее 21 тысячи рублей.
По словам замглавы Роструда Дениса Васильева, в некоторых регионах работодатели готовы предложить зарплату намного выше ожидаемой. Это связано с нехваткой высоквалифицированных работников на рынке труда региона, пишет ТАСС.
Ранее россияне рассказали о зарплате для достойной жизни. В среднем население желает получать ежемесячно зарплату около 66 тысяч рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Личный счет , Роструд , ИТАР-ТАСС
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