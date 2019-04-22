Укрепление рубля: стоит ли покупать валюту сейчас?

Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.76
$
64.00
71.75
71.95
Прогноз
29.04 – 06.05
$
63.87
72.09
Индексы и котировки Brent
73.76
–0.08 Золото
1279.53
+0.02 РТС
1274.15
–0.07
Динамика валют
EUR / USD
22.04
1.1250
–0.0013
08.04
1.1264
18.04
08.04
27.03

«Неплохая возможность»: россиянам посоветовали покупать валюту 

Рамблер 2 часа назад
Покупка валюты прямо сейчас — «возможно, действительно неплохая» идея, пишут «Вести Экономика».
С начала года российская валюта укрепилась к доллару почти на пять рублей: 68,8 — в конце декабря 2018-го, 63,9 — по курсу ЦБ на 20 апреля 2019-го.
Нефтяные котировки за тот же период времени выросли почти на 30%. Сегодня баррель марки «Брент» стоит 73,8 доллара.
«Возможно, сейчас действительно неплохая возможность для покупки валюты в рамках диверсификации накоплений, а также запасов для сезона отпусков», — считает издание.
Тем временем накануне СМИ со ссылкой на собеседников в Госдепартаменте США сообщили, что Америка намерена перестать делать исключения по санкциям против Ирана — выводить некоторые страны из-под их действия.
Это, отмечают «Вести Экономика», еще один повод для нефти и рубля укрепляться. Кроме того, в первые месяцы года российская валюта и «черное золото» традиционно дорожают.
«Вопрос в том, произойдет ухудшение ситуации или же она будет развиваться исключительно в позитивном ключе», — отмечает издание.
Между тем кроме фундаментальных данных на стоимость нефти влияют и монетарные. Эксперты прогнозируют, что политика мировых ЦБ будет мягкой, однако ситуация в любой момент может измениться. Кроме того, нефтяные котировки могут начать падать, потому что добрались до важных технических уровней.
Если так и будет, рубль начнет дешеветь следом. Например, в Центре развития ВШЭ ожидают, что во второй половине года в России возникнет дефицит валюты.
Комментарии13
Личный счет , Видео , Госдеп США , ВШЭ , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сделка ОПЕК+ оказалась под вопросом из-за США
Курс на $80: США взялись за нефть14
Банки России оказались под угрозой1
Совфед одобрил законопроект об «ипотечных каникулах»
ЦБ изменит периодичность проверок банков
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Белоруссия ограничила экспорт нефти из России
Экономика
Укрепление рубля: стоит ли покупать валюту сейчас?
Личный счет
Курс на $80: США взялись за нефть
Экономика Статьи
Надоело клянчить: Минск откажется от российской нефти
Экономика Статьи
Дебаты не спасли: почему падает гривна
Экономика Статьи
Форс-мажор. Стали известны действия РФ при перекрытии «Дружбы»
Экономика
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому
Компании Статьи
19 миллионов за чертой: почему беднеет Россия
Экономика Статьи
Принят закон об «ипотечных каникулах»
Личный счет Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение