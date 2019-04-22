Укрепление рубля: стоит ли покупать валюту сейчас?

«Неплохая возможность»: россиянам посоветовали покупать валюту

Покупка валюты прямо сейчас — «возможно, действительно неплохая» идея, пишут «Вести Экономика».

С начала года российская валюта укрепилась к доллару почти на пять рублей: 68,8 — в конце декабря 2018-го, 63,9 — по курсу ЦБ на 20 апреля 2019-го.

Нефтяные котировки за тот же период времени выросли почти на 30%. Сегодня баррель марки «Брент» стоит 73,8 доллара.

«Возможно, сейчас действительно неплохая возможность для покупки валюты в рамках диверсификации накоплений, а также запасов для сезона отпусков», — считает издание.

Тем временем накануне СМИ со ссылкой на собеседников в Госдепартаменте США сообщили, что Америка намерена перестать делать исключения по санкциям против Ирана — выводить некоторые страны из-под их действия.

Это, отмечают «Вести Экономика», еще один повод для нефти и рубля укрепляться. Кроме того, в первые месяцы года российская валюта и «черное золото» традиционно дорожают.

«Вопрос в том, произойдет ухудшение ситуации или же она будет развиваться исключительно в позитивном ключе», — отмечает издание.

Между тем кроме фундаментальных данных на стоимость нефти влияют и монетарные. Эксперты прогнозируют, что политика мировых ЦБ будет мягкой, однако ситуация в любой момент может измениться. Кроме того, нефтяные котировки могут начать падать, потому что добрались до важных технических уровней.