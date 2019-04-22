Укрепление рубля: стоит ли покупать валюту сейчас?

Рубль получил еще один повод для укрепления позиций. Стоит ли покупать валюту сейчас?

Очередной взлет цен на нефть дает рублю еще один шанс на укрепление. Пока котировки "черного золота" находятся на годовых максимумах, российская валюта имеет все шансы показать свою силу. Что будет дальше?

Курс доллара на Московской бирже закрепился в районе 64 руб. и дальше падать пока отказывается, однако уже сегодня рубеж может быть сломлен. После сообщений западных СМИ об отмене американцами поблажек по санкциям к Ирану, котировки смеси Brent поднимались выше $74.

Почти не остается сомнений, что рубль с самого открытия начнет укрепляться, к тому же в России пока продолжается период налоговых выплат, что создает дополнительное давление на валюту — экспортеры продают свою выручку.

Пока все развивается по вполне стандартному сценарию. Первые несколько месяцев год чаще всего благоприятны для рубля, да и для сырьевого рынка. Вопрос только в том, произойдет ли ухудшение ситуации, или же ситуация будет развиваться исключительно в позитивном ключе?

К слову, если вспомнить 2015 г., тогда котировки нефти достигли максимума 4 мая, затем началось падение, оно продолжалось вплоть до начала 2016 г., пока цены за баррель смеси Brent не достигли $30 за бочку.

Не стоит забывать, что нефтяной рынок во многом опирается не только на фундаментальные данные, но и на монетарные факторы. Пока инвесторы все еще ожидают мягкой политики от мировых ЦБ , в том числе от Народного банка Китая и ФРС . Впрочем, как пишут в своем обзоре эксперты Goldman Sachs, в заявлении политбюро Коммунистической партии , сделанном в конце прошлой недели, говорится скорее о том, что стимулы будут не настолько существенными, как ожидалось. Во всяком случае к такому выводу пришли аналитики.

С ФРС также не все до конца ясно. Многое решит майское заседание, где должны прозвучать важные заявления, возможно, будут приняты решения.

Так что ситуация может измениться в любой момент. Повод может быть абсолютно любой, и объяснить его можно будет банальной фиксацией прибыли. Кроме того, сейчас цены на нефть достигли важных технических уровней, и это может стать поводом для новой начала снижения.

Если такой сценарий будет реализован, рубль с высокой долей вероятности также начнет слабеть. Эксперты ВШЭ ожидают негативного развития событий во II половине года.

На российском внутреннем рынке может возникнуть дефицит валюты, который приведет к заметному ослаблению рубля — до 68-70 руб. за доллар, пишут они эксперты "Центра развития" ВШЭ, проанализировав статистику и прогнозы ЦБ по платежному балансу.

Согласно данным центробанка, в I квартале Россия получила рекордный чистый приток валюты — $32 млрд пришло в страну виде профицита текущего счета.

Доходы от продажи углеводородов незначительно снизились с $60,3 до $59,5 млрд, но это было компенсировано возвращением на рынок госдолга иностранных инвесторов: они вложили $5,3 млрд в ОФЗ и 2,7 млрд — в еврооблигации. Кроме того, сократился импорт с $57,4 до $55,9 млрд и неожиданно был зафиксирован приток прямых иностранных инвестиций в размере $2 млрд/

Тем не менее, почти 80% валютной прибыли экономики покинуло страну в виде чистого оттока капитала. Возможно, сейчас действительно неплохая возможность для покупки валюты в рамках диверсификации накоплений, а также запасов для сезона отпусков.