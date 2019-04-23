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Россияне стали реже совершать покупки 

Финмаркет + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte. Компания изучила специфику поведения россиян в потребительском секторе, пишет Forbes.
Результаты исследования свидетельствуют, что значительное число россиян за последние 12 месяцев стало реже ходить в кафе быстрого питания (36% опрошенных) и рестораны (40%). Для сравнения, чаще в кафе и рестораны стали ходить только 15% и 19% соответственно.
Большая доля участников опроса стала реже покупать в магазинах самые разные группы товаров. Готовую еду в магазинах стали реже покупать 32% опрошенных (чаще — 15%), алкоголь (31% — сократили покупки и 15% — увеличили), одежду (37% против 15%), обувь (33% против 13%), электронику и бытовую технику (34% против 17%).
По словам авторов исследования, такие результаты можно объяснить двумя факторами. Во-первых, растет использование интернет-каналов для покупок. По данным Deloitte, активность россиян в интернет-магазинах растет — например, 44% опрошенных заявили, что стали чаще заказывать в интернете готовую еду.
Во-вторых, граждане стремятся сократить свои расходы на фоне падающих доходов и растущих цен. В течение последних пяти лет, по данным Росстата, реальные доходы россиян падали или стагнировали, что тем не менее долго не отражалось на объеме потребления — россияне упорно сохраняли прежний уровень потребления сперва за счет сбережений, а затем за счет кредитов, объясняет партнер Deloitte Оксана Жупина. Однако в прошлом году уровень закредитованности вырос настолько, что теперь граждане вынуждены сокращать свою потребительскую активность, говорит она.
Исследователи отмечают, что, хотя покупки некоторых товаров стали более редкими, тратить на эти покупки люди стали больше.
"Это в первую очередь связано с ростом цен в принципе, с инфляцией", — поясняет О. Жупина.
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Личный счет , Forbes
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