Россия и развитые страны используют разные критерии бедности

В РФ уровнем бедности считается доход на уровне физиологического выживания, то есть прожиточный минимум. В Европе бедным считается тот, чей доход ниже 60% среднего по стране или кто не может оплатить аренду жилья, покрыть непредвиденные расходы или съездить в отпуск всей семьей.

Если же приложить европейские стандарты к России, то за чертой бедности окажется почти 40% населения, пишет «Независимая газета». И этот факт хорошо объясняет недавний скандал с лишней парой обуви, которую не может позволить себе купить треть населения страны. Действительно, в РФ только 46% домохозяйств могут заменить пришедшую в негодность самую простую мебель. Около 64% способны приобретать две пары удобной и подходящей по сезону обуви ежегодно. И лишь половина российских семей могут позволить себе недельный отпуск вне дома. Правда, для 40% опрошенных отпуск — это поездка к родственникам, а для 30% — поездка на дачу, поход за грибами или охота. Эти данные содержатся в комплексном исследовании Росстата об условиях жизни населения.

В Кремле эти выводы Росстата вызвали, мягко говоря, недоумение. «Я бы все-таки не склонялся к тому, чтобы эти исследования рассматривать с прикладной точки зрения», — говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . В свою очередь, в Росстате заявляли, что данные «предназначены для получения полной, достоверной и официальной статистической информации об условиях жизни различных демографических и социально-экономических групп и слоев населения по РФ в целом и по субъектам РФ».

Разговоры о бедности в РФ можно часто услышать и от главы правительства. «Сегодня жизнь в нашей стране далека от того идеала… Сегодня в России почти 19 млн человек, которые бедны. Это означает, что 19 млн человек живут так, как жить не должны», — рассказывал премьер Дмитрий Медведев в ходе своего годового отчета в Госдуме . Глава кабмина обещал, что «поддержка от государства будет адресной» в том числе и благодаря созданию реестра малообеспеченных семей.

Около 19 млн россиян, проживающих за чертой бедности, — это почти 13% всего населения страны. Да, это чуть меньше, чем в 2017 г. Тогда на доходы ниже прожиточного минимума проживали 13,2% россиян.

Но применение европейских критериев в РФ увеличивает уровень бедности почти в три раза. Ведь европейская бедность — это доходы ниже 60% от средних по стране, невозможность съездить в отпуск или покрыть непредвиденные траты. А российская бедность — это всего лишь доходы ниже 10 тыс. руб. в месяц. Оторванность этого прожиточного минимума от российских реалий давно стала предметом критики со стороны экспертного сообщества. Ведь прожиточный минимум предлагает россиянам питаться на 4,7 тыс. руб. в месяц, покупать непродовольственных товаров на 2,3 тыс. руб., а на услуги (куда входят и коммунальные платежи) в течение месяца тратить не более 2,3 тыс. В реальности же мы понимаем, что все эти критерии довольно сложно выполнимы и позволяют скорее не умереть от голода. Но именно эта условность прожиточного минимума помогает российским чиновникам утверждать, что около 400 тыс. человек за прошлый год перестали быть бедными.

Если вместо российских критериев бедности применить европейские, то выводы окажутся неутешающими, пишет «НГ». Разговоры о подходах к оценке уровня бедности регулярно поднимаются, однако дальше них дело пока не идет, замечает аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов . То есть власть проблему вроде как признает, но чтобы машина изменила способы анализа, необходим, видимо, некий мощный импульс, рассуждает он.