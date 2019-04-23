Минэкономразвития спрогнозировало рост реальных доходов россиян

Реальные располагаемые доходы населения России в 2019 году вырастут на 1% и продолжат расти, говорится в материалах Минэкономразвития

Согласно документу «Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития России и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», реальные располагаемые доходы населения в 2019 году «выйдут в положительную область с ростом на 1% в годовом выражении и продолжат расти», передает ТАСС

«В среднем за период 2019-2022 годов рост показателя составит 1,8%, а за 2019-2024 годы — 2%. В базовом варианте прогноза в целом за 2019-2022 годы показатель увеличится на 7,2%, за 2019-2024 годы — на 12,3%», — отмечается в материалах Минэкономразвития.

Росту реальных доходов граждан, а также снижению уровня бедности будет способствовать индексация социальных выплат, ежегодное установление МРОТ на уровне величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, развитие форм предоставления социальной помощи нуждающимся гражданам в целях поддержки их потребительского спроса, а также целевая поддержка отдельных категорий граждан, в частности, семей с детьми.

С учетом применяемых мер доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума, как ожидается, снизится с 12% в 2019 году до 9,3% к 2022 году и до 6,6% к 2024 году.

Динамика доходов соответствующе отразится на потребительском спросе. После замедления роста розничного товарооборота до 1,6% в 2019 году, связанного с адаптацией населения к повышению налога на добавленную стоимость с 1 января 2019 года и замедлением роста заработных плат и потребительского кредитования, в 2022-2024 годах вслед за ускорением роста доходов платежеспособный спрос будет также нарастать.

В результате рост оборота розничной торговли будет постепенно ускоряться до 2,6% в 2022 году и до 2,8% в 2024 году. В целом за 2019-2022 годы оборот розничной торговли вырастет на 9,1%, за 2019-2024 годы — на 15,2%.

Слабая динамика роста доходов россиян и замедление роста заработных плат в России в 2019 году повлекут замедление роста потребления домохозяйств, также говорится в документе.

«В 2019 году положительный вклад в рост ВВП продолжат вносить рост потребительского спроса (0,7 п.п.) и рост инвестиций в основной капитал (0,7 п.п.). Вклад чистого экспорта будет ниже, чем в предыдущем году (0,2 п.п.), в силу сближения темпов роста экспорта и импорта. Вместе с тем в 2019 году замедлится рост потребления домашних хозяйств вследствие временного замедления темпов роста заработных плат и сохранения слабой динамики роста доходов населения», — говорится в документе.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян за январь — март 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.