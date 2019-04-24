Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.75
$
64.00
71.50
71.75
Прогноз
29.04 – 06.05
$
64.95
72.64
Индексы и котировки Brent
74.14
–0.38 Золото
1270.17
+0.02 РТС
1277.71
+0.27
Динамика валют
EUR / USD
24.04
1.1211
–0.0052
09.04
1.1263
21.04
10.04
29.03

Строил баню, вышел дом:за какие теплицы заплатят россияне 

Рамблер + ещё 7 47 минут назад
Хозяйственные постройки облагаются имущественным налогом, если соответствуют признакам недвижимости, а владелец внес сведения о них в ЕГРН. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.
В ФНС объяснили, что вопрос внесения сведений о хозяйственной постройке (бане, летней кухне и так далее) в Единый госреестр недвижимости — прерогатива их собственника. Однако сведения о них могут быть представлены в налоговые органы из бюро технической инвентаризации.
Если сведения о хозпостройке были внесены в ЕГРН или представлены в налоговые органы из БТИ, но площадь постройки меньше 50 квадратных метров, то налог не взимается. Однако возможно это лишь для одной постройки — все остальные площадью менее 50 «квадратов» облагаться налогом будут.
Кроме того, хозпостройки должны соответствовать признакам недвижимости, чтобы за них было необходимо уплачивать налог на имущество физических лиц, — постройка должна быть прочно связана с землей, а переместить ее — невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению.
Комментарии24
Личный счет , Федеральная налоговая служба
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко нашел способ давления на Россию105
На пути к рабству: россияне не могут жить без кредитов23
Китайские банки остались без долларов
У россиян нашли почти 2 триллиона неучтенных доходов
Раскрыты суммы ипотечных сделок богатых москвичей
Видео
Заблокировать: Над «Северным потоком–2» нависла угроза
Экономика Компании
Грязная нефть: Минск выбивает деньги из Москвы
Экономика Статьи
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Ценные бумаги: Россия не сможет отказаться от Америки
Экономика Статьи
Крым отрубили от российского электричества
Экономика
Белоруссия ограничила экспорт нефти из России
Экономика
Укрепление рубля: стоит ли покупать валюту сейчас?
Личный счет
Решена судьба спорного российского мегапроекта
Экономика
Курс на $80: США взялись за нефть
Экономика Статьи
Надоело клянчить: Минск откажется от российской нефти
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение