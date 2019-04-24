Строил баню, вышел дом:за какие теплицы заплатят россияне

Хозяйственные постройки облагаются имущественным налогом, если соответствуют признакам недвижимости, а владелец внес сведения о них в ЕГРН. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной налоговой службы.

ФНС объяснили, что вопрос внесения сведений о хозяйственной постройке (бане, летней кухне и так далее) в Единый госреестр недвижимости — прерогатива их собственника. Однако сведения о них могут быть представлены в налоговые органы из бюро технической инвентаризации.

Если сведения о хозпостройке были внесены в ЕГРН или представлены в налоговые органы из БТИ, но площадь постройки меньше 50 квадратных метров, то налог не взимается. Однако возможно это лишь для одной постройки — все остальные площадью менее 50 «квадратов» облагаться налогом будут.

Кроме того, хозпостройки должны соответствовать признакам недвижимости, чтобы за них было необходимо уплачивать налог на имущество физических лиц, — постройка должна быть прочно связана с землей, а переместить ее — невозможно без несоразмерного ущерба ее назначению.