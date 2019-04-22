В ФНС разъяснили, нужно ли платить налог за теплицы

Теплицы и другие хозпостройки, расположенные на земельных участках, могут облагаться, а могут и не облагаться налогом. От чего это зависит, разъяснили в Федеральной налоговой службе (ФНС).

По общему правилу налогом, который платят жители страны за свое имущество, облагаются только те хозяйственные постройки, сведения о которых есть в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) или были представлены в налоговые органы из БТИ. В число хозпостроек могут входить бытовые, подсобные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том числе летние кухни, бани. Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагаются налогом как самостоятельная недвижимость.

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ли обращаться в Росреестр для регистрации прав на нее. Для внесения в ЕГРН объект должен иметь признаки недвижимости. Если постройка прочно связана с землей (у нее есть капитальный фундамент), а ее перемещение без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно, она относится к недвижимости. Объекты без фундамента сборно-разборной конструкции, какими часто бывают теплицы, хозблоки, бытовки, навесы и другие временные строения, к недвижимости не относятся. В ЕГРН их регистрировать не нужно, и налогом они не облагаются.

Если хозпостройка капитальная и права на нее все-таки зарегистрированы, но ее площадь не превышает 50 квадратных метров, налог с нее не взимается. Льгота применяется для одного объекта (независимо от его расположения в пределах страны). Но есть важное условие: постройка не должна использоваться в предпринимательской деятельности.

Налог нужно платить только за капитальные строения

Капитальные хозпостройки, не попадающие под действие льгот, облагаются налогом в общем порядке на основании поступившей в налоговые органы информации о зарегистрированных правах граждан на такие объекты, включая сведения из Росреестра, а также от нотариусов при оформлении прав на наследство.

За незарегистрированные объекты налог платить не нужно. Однако важно помнить об одном нюансе. Если человек владеет земельным участком для индивидуального жилищного строительства, но в течение более чем 10 лет не возвел дом и не зарегистрировал право на него, ему придется платить за участок повышенный (с коэффициентом 2) налог. Таким образом государство стимулирует граждан использовать землю, отведенную для строительства жилья, по назначению.