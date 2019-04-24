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Росстат пересчитал доходы россиян и нашел неучтенные 1,75 трлн рублей 

BFM.RU 10 минут назад
Фото: ТАСС
Росстат нашел у россиян один триллион 750 миллиардов рублей непосчитанных доходов. Ведомство пересчитало динамику реальных располагаемых доходов по новой методике. Выяснилось, что показатели в 2018 году по сравнению с 2013 оказались меньше, чем считалось раньше, пишет ТАСС.
По новой методологии реальные располагаемые доходы за шесть последних лет снизились не на 10,9%, а только на 8,3%. Несколько выше оказалась оценка номинальных денежных доходов населения — в 2018 году они составили 58,163 трлн рублей по новой методологии и 57,456 трлн рублей — по старой. Совокупные денежные доходы в 2016-2018 годах по новым расчетам оказались на 1,75 трлн рублей выше, чем это считалось ранее.
Снижение доходов россиян фиксируется пятый год подряд, хотя Минэкономики прогнозировало рост. В 2018 году реальные доходы населения России снизились на 0,2%.
В обновленную методологию расчета доходов населения были внесены такие показатели, как прирост средств в действующих кредитных организациях на валютных счетах с исключением курсовой переоценки вкладов, изменение остатков средств на счетах в банках за рубежом, прирост средств, привлеченных в форме кредитов и займов от иностранных контрагентов, изменение наличных денег на руках у населения в иностранной валюте, изменения страховых резервов по страхованию жизни, средства от реализации финансовых активов.
Учитывается также прирост (уменьшение) задолженности по заработной плате, расходы населения на покупку товаров вне торговой сети, оплата посреднических услуг при совершении сделок по купле — продаже с недвижимостью, оплата посреднических услуг при сдаче недвижимости в аренду, арендная плата за жилье, расходы на транспортные услуги, приобретенные у иностранных компаний, и другие. Кроме того, из методологии были исключены расходы на покупку недвижимости на вторичном рынке жилья, а также покупка валюты.
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Личный счет , Росстат , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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