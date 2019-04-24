Банки начали брать комиссии за быстрые переводы через систему ЦБ

Переводы по номеру мобильного телефона становятся платными для россиян раньше, чем ожидалось: некоторые банки уже начали взимать комиссии, другие готовятся их ввести с 1 июня, хотя ряд банков и продолжит делать это бесплатно, свидетельствует проведенный РИА Новости опрос участников созданной ЦБ системы быстрых платежей.

Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак Барс", Райффайзенбанк, Совкомбанк, Эта система, позволяющая россиянам переводить деньги клиенту другого банка по номеру телефона, была запущена в феврале. На сегодня в ней 12 участников: ВТБ , " Тинькофф банк ", Промсвязьбанк Qiwi и оператор платежной системы "Золотая корона". ЦБ разрешил банкам в 2019 году испытать систему бесплатно, а с 2020 года обещал им невысокие тарифы. Регулятор при этом будет следить, чтобы комиссия для конечных пользователей не завышалась, и не исключает ее ограничения.

Несмотря на действующие в этом году нулевые тарифы для самих банков, переводы для клиентов в некоторых кредитных организациях уже стали платными. Так, в СКБ-банке плата с клиента взимается за переводы свыше 6 тысяч рублей и составляет минимум 30 рублей, или 1% от суммы перевода. Другие банки собираются ввести тарифы с 1 июня. Райффайзенбанк может установить комиссии для клиентов еще раньше — уже в мае, их величину банк пока не озвучил.

Росбанк пока не взимает плату с клиентов и собирается принять решение по тарифам к началу лета. "На первом этапе работы системы быстрых платежей Росбанк будет осуществлять переводы без комиссии для пользователей. По итогам первых трех месяцев работы системы будет принято решение о целевой тарификации", — прокомментировали в банке.

Крупнейший банк Татарстана "Ак Барс" введет комиссию с 1 июня, при этом пока не готов раскрывать ее размер. До 1 июня плату с клиентов не будет взимать и Промсвязьбанк, сказала начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Ольга Алексюк. Сейчас банк работает над установлением комиссий, которые начнут действовать с начала лета.

При этом не все банки пока спешат с комиссиями. Так, в ВТБ сообщили РИА Новости, что все переводы для клиентов сейчас проводятся бесплатно, менять тарифную политику в ближайшее время не планируется. В Альфа-банке сказали, что не будут удерживать комиссию — нулевой тариф пока установлен бессрочно.

В колл-центре "Тинькофф банка" отметили, что для счетов, к которым привязана дебетовая карта, установлена нулевая комиссия, по кредитным продуктам плата взимается в соответствии с тарифами карточных переводов. Для клиентов Совкомбанка действует нулевой тариф, пока каких-либо изменений в этом отношении банк не планирует.

Обещает бесплатные переводы на весь текущий год и банк "Русский стандарт" , который станет участником системы в ближайшее время.

"Банк утвердил тарифы для клиентов на переводы в системе быстрых платежей на 2019 год. Мы поддержали подход ЦБ и сделали переводы в системе бесплатными, как минимум, на этот год", — сказал председатель правления банка Александр Самохвалов.

Опрошенные РИА Новости эксперты отмечают, что в целом на бесплатные переводы рассчитывать не приходится — банкам нужно покрывать издержки на них.

"Решение взимать или не взимать плату за переводы банк принимает исходя из своей бизнес-модели. Так как себестоимость переводов в системе быстрых платежей сопоставима с переводами с карты на карту, то, скорее всего, и решение по комиссии у банка будет таким же, как и по карточным переводам", — пояснил глава дирекции некредитных продуктов и дистанционных каналов банка ТКБ Иван Ивкин.

Необходимость для банков покрывать через комиссии себестоимость таких операций отметила и руководитель некоммерческого партнерства "Национальный платежный совет" Алма Обаева