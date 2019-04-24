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Из-за праздников: россиянам заранее начислят пенсию 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В мае 2019 года из-за длинных праздников «Почта России» начнет доставлять пенсии 3 мая. Об этом пишет «Российская газета».
В некоторых регионах по согласованию с Пенсионным фондом России (ПФР) доставка начнется с 4 и 5 мая. Как пояснили в «Почте России», доставку производят заранее, если она выпадает на выходные или праздничные дни, но не ранее, чем за три дня до установленной графиком даты получения пенсии.
ПФР заранее перечислит выплаты пенсионерам, которые получают их в первые дни месяца и с 9 по 12 число. На банковские счета пенсии зачисляются день в день, а снять деньги в банкомате можно будет и в праздники.
Майские праздники в этом году будут девятидневными: благодаря переносам выходных дней отдых продлится с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно.
Личный счет , Почта России , Пенсионный фонд РФ , "Российская газета"
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